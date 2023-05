Lando Norris en Nyck de Vries begonnen de Grand Prix van Miami op respectievelijk de zestiende en vijftiende startpositie. De McLaren-coureur koos voor een alternatieve strategie door op soft aan de race te beginnen. De Nederlander begon zijn wedstrijd op mediums. Norris was bij het doven van de rode lichten iets beter weg en kwam voor de Fries te rijden. De AlphaTauri-coureur remde echter te laat, blokkeerde de voorwielen en botste tegen de achterkant van de MCL60. Grote schade bleef uit, maar wat volgde was een moeizame GP voor beide heren.

Norris is kritisch op de 28-jarige coureur. "Ik heb geen idee wat er gebeurde, maar plotseling werd ik geraakt. Hij doet dat wel vaker de laatste tijd, dus hij moet proberen iets eerder te remmen", waarmee Norris doelt op de incidenten in Baku. "Het veranderde echter weinig aan mijn race."

Na 57 ronden werd de man uit Bristol als zeventiende afgevlagd. Het was een drama voor McLaren, dat zonder punten uit de Verenigde Staten vertrekt. "De baan paste niet bij ons, de langere bochten niet, de temperatuur niet, het asfalt niet... het zijn allemaal verschillende factoren", gaat hij verder. "Niemand was dit weekend trager, misschien was de AlphaTauri wel de enige andere trage auto. De rest was snel. Alfa Romeo was supersnel, net als Haas. Ook de mannen van Alpine waren rap. Onze positie is niet echt veranderd. Het is met name zo dat de rest een stap gemaakt lijkt te hebben. Dit laat zien dat het puur aan het karakter van onze auto ligt, maar dat is mijn mening."

McLaren kwam in Baku met een grote upgrade en pakte meteen wat punten mee. In Miami waren de mannen uit Woking nergens te vinden, dit tot ergernis van teambaas Andrea Stella. "We hebben een reality check gekregen. Op dit moment werkt de auto gewoon niet in dergelijke omstandigheden en dat wordt op dit soort banen wel vervelend."

Video: Nyck de Vries botst tegen Lando Norris