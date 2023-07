Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar België, waar op het iconische Spa-Francorchamps de laatste race voor de zomerstop afgewerkt wordt. Het circuit in de Ardennen is de afgelopen twee jaar ten prooi gevallen aan Max Verstappen, die vorig jaar vanaf de veertiende plaats de race op dominante wijze op zijn naam schreef. Die dominantie liet Verstappen afgelopen weekend in Hongarije ook al zien, toen hij op de bochtige Hungaroring met maar liefst 33,7 seconden voorsprong zijn zevende zege op rij wist te pakken.

Het mag dus geen verrassing heten dat de bookmakers Verstappen ook in België als favoriet zien voor de zege. De quotering voor een zege van de Nederlander is nog verder gedaald: was het de afgelopen weekenden nog rond de 1,35, is dat nu 1,30. Sergio Perez is net als in Hongarije de nummer twee bij de bookmakers, ditmaal met een lagere odd: van 13,00 naar 10,00. Daarachter was het Fernando Alonso, maar voor het eerst dit seizoen zien de bookmakers niet Aston Martin, Ferrari of Mercedes als de grootste bedreiging van de Red Bulls, maar McLarens Lando Norris. De Brit slaagde er op Silverstone en de Hungaroring in om de tweede plaats te pakken, mede dankzij de updates die McLaren onlangs heeft geïntroduceerd. Een zege voor Norris levert 12,00 keer de inzet op.

Mercedes heeft vervolgens met Lewis Hamilton en George Russell de grootste kans op een zege, al zijn de odds voor Hamilton nu weer een stuk hoger dan voor Hongarije. Voor de zege van de zevenvoudig wereldkampioen staat een quotering van 17,00. Teamgenoot Russell maakt in de ogen van de bookmakers minder kans: 23,00. Daarmee is Ferrari de grootste zakker in het lijstje. Charles Leclerc geniet opnieuw de voorkeur boven teamgenoot Carlos Sainz, maar de quotering van 34,00 geeft weinig hoop voor de Scuderia. Sainz staat zelfs op gelijke hoogte met landgenoot Fernando Alonso: 51,00.