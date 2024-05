Lando Norris loopt boete van 50.000 euro op bij F1 GP van Miami

Voor Lando Norris draaide de sprintrace op het circuit rond het Hard Rock Stadium uit op een grote sof. Na de start werd de Brit bij de eerste bocht van de baan gekegeld, waarna hij gelijk uit kon stappen. Het incident was reden voor een safety car en Norris maakte van die gelegenheid gebruik om de baan over te steken richting de pitstraat.

Het circuit oversteken terwijl er een sessie gaande is, is echter uit den boze. Het kwam hem dan ook op een fikse boete te staan: 50.000 euro, waarvan 25.000 voorwaardelijk. De stewards nemen voor nu dus genoegen met de helft van het bedrag, maar mocht Norris tijdens het Formule 1-seizoen 2024 nog eens deze overtreding begaan, moet hij alsnog de volle mep betalen. Ook kreeg Norris een reprimande, waarvan een coureur er tijdens een seizoen niet meer dan vier mag krijgen: bij de vijfde waarschuwing volgt een gridstraf van tien plekken.

In een statement laten de sportcommissarissen van de Grand Prix van Miami weten: “Nadat de coureur van auto nummer 4 in de eerste ronde uit de race was gecrasht, stapte hij uit zijn auto die op de uitloopstrook stond om vervolgens terug naar de pits te wandelen. Hierbij stak hij de baan over, die op dat moment in gebruik was. Hij had geen toestemming van de stewards om dat te doen. Tijdens de hoorzitting besefte de coureur dat het een zeer gevaarlijke situatie voor hem had kunnen zijn. De stewards benadrukken dat het oversteken van een baan die ‘Iive’ is tot extreem gevaarlijke situaties kan leiden en dat de coureurs hierbij grote voorzichtigheid moeten betrachten. ”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kreeg eind vorig jaar in Qatar precies dezelfde straf nadat hij de baan was overgestoken na een vroege uitvalbeurt.

Video: Lando Norris valt uit in de F1-sprintrace in Miami