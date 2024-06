Norris over boegeroep jegens Verstappen: "Dat is nooit fijn"

De afgelopen races kreeg Max Verstappen het niet cadeau, maar feit is wel dat hij dit jaar van de tot nu toe tien races er maar liefst zeven heeft gewonnen. Daardoor geniet hij een ruime voorsprong van 69 punten op Lando Norris, die in Barcelona twee seconden achter de nu 61-voudig Grand Prix-winnaar eindigde. Na de race klonk er weer wat boegeroep aan het adres van Verstappen, die in Spanje duidelijk maakte dat Red Bull Racing met goede updates moet komen als het voor McLaren, Ferrari en Mercedes wil blijven eindigen.

Het boegeroep hoort er nu eenmaal bij, stelt Norris na de Grand Prix van Spanje, al vermoedt hij ook dat de echte autosportfans respect hebben voor de prestaties van Verstappen. "Het is nooit fijn om te zien, eerlijk gezegd", doelt Norris op het boegeroep. "Mensen zullen altijd boe roepen, het maakt niet uit hoe of wat. Dat heb je in elke sport. Je steunt bepaalde mensen en je steunt bepaalde mensen weer niet. Dat gebeurt al jarenlang in sport. En Max wint elke race, dus mensen gaan dat niet leuk vinden."

Norris erkent dat zulke dominantie de sport 'absoluut minder spannend' maakt, maar voegt toe: "Dat is ook gewoon omdat hij goed werk levert. Er is een dunne lijn. Ik denk dat iedereen binnen de sport dit waardeert en er respect voor heeft, dat moet wel. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Maar mensen die niet alles over de autosport weten, zullen het waarschijnlijk niet zozeer waarderen omdat zij niet weten wat je er allemaal voor moet doen om je in die positie te bevinden en te doen wat hij doet."

Voor nu verwacht Norris niet dat er veel aan de situatie zal verandering. "Je zult altijd boegeroep hebben, dat is wat ik probeer te zeggen. En ik denk dat er een niveau van gebrek aan respect is in elke versie van gebrek aan respect. Ik denk niet dat dat oké is. Maar ja, ik bedoel, ik probeer hier geen kuil voor mezelf te graven. Mijn antwoord zou uiteindelijk 'nee' zijn: ik denk dat mensen waarderen wat Max heeft gepresteerd. Misschien moeten mensen dat meer gaan waarderen. Maar uiteindelijk zal elke coureur op een gegeven moment boegeroep te horen krijgen", besluit de McLaren-coureur.