Norris blijft ondanks nieuwe uitvalbeurt geloven in F1-titel 2026

Het Formule 1-seizoen 2026 is dramatisch van start gegaan voor de regerend wereldkampioen. In China kon Lando Norris vanwege problemen met de krachtbron niet van start gaan terwijl problemen in Canada en Monaco ook hebben geleid tot uitvalbeurten.

In Monaco was de snelheid ver te zoeken bij McLaren en Norris reed het grootste deel van de race achter de Alpine van Pierre Gasly, totdat er opnieuw motorproblemen waren. "Aan het einde ging het eigenlijk vrijwel meteen mis", legt Norris in gesprek met onder meer Motorsport.com uit.

"Er waren aan het begin wat problemen en later halverwege nog meer. Ik weet niet of die met elkaar te maken hadden, maar de auto probeerde zichzelf uit de race te halen. Daar kan ik tegenwoordig niet veel aan doen."

"Ik kon gewoon veel dingen horen aan de motor. De turbo, de batterij, veel dingen die niet goed klonken. We probeerden het op te lossen, maar dat maakte het probleem erger. Daarna hebben we het teruggezet, waardoor ik de problemen weer had. Maar daar leek ik mee te moeten leven. Uiteindelijk begaf het systeem het helemaal."

Geloven in titelprolongatie

Doordat hij drie keer niet aan de finish is gekomen, heeft Norris nu al een achterstand van 98 punten op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Hoewel het seizoen nog jong is, lijkt het daarom een flinke uitdaging om die titel van 2025 te verdedigen. Toch blijft Norris erin geloven dat dit mogelijk is.

"Dat moet ik wel [geloven]", zegt Norris. "Max [Verstappen] kwam vorig jaar vanaf zo'n achterstand terug. Ik wil het nooit uitsluiten, zeker niet zo vroeg in het seizoen. Maar als je in de kwalificatie in Monaco zes tienden tekortkomt, is het lastig om daar veel positieve punten uit te halen."

Norris viel voor de tweede keer dit seizoen uit. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Maar je kijkt ook terug naar een paar weken geleden in Miami, waar we om de zege vochten. We hadden die race waarschijnlijk moeten winnen. Dat we van bijna winnen tegen een Mercedes naar zes tienden achterstand kunnen gaan, is behoorlijk bizar. Het laat zien dat de auto in bepaalde scenario's heel specifiek werkt en in andere duidelijk niet."

"Het team moet dat begrijpen. We moeten begrijpen hoe we de auto breder inzetbaar kunnen ontwikkelen, zoals Mercedes op dit moment laat zien. Voorlopig moeten we gewoon blijven werken. Dat is alles wat we kunnen doen. Dus ja, ik geloof er nog in", aldus Norris.