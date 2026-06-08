Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Alonso wil GP van Monaco ondanks punt zo snel mogelijk vergeten

Formule 1
GP van Monaco
Alonso wil GP van Monaco ondanks punt zo snel mogelijk vergeten

Russell geeft F1-titelstrijd niet op: "Kan nog kampioen worden"

Formule 1
GP van Monaco
Russell geeft F1-titelstrijd niet op: "Kan nog kampioen worden"

MotoGP bereikt akkoord over nieuwe Concorde Agreement

MotoGP
MotoGP bereikt akkoord over nieuwe Concorde Agreement

Wolff verklaart Mercedes-blunder achter Russells strafchaos

Formule 1
GP van Monaco
Wolff verklaart Mercedes-blunder achter Russells strafchaos

Aprilia: "We zagen er dom uit door startcrash in MotoGP Hongarije"

MotoGP
GP van Hongarije
Aprilia: "We zagen er dom uit door startcrash in MotoGP Hongarije"

Brembo verrast door kritiek Leclerc: "Te vroeg voor conclusies"

Formule 1
GP van Monaco
Brembo verrast door kritiek Leclerc: "Te vroeg voor conclusies"

Norris blijft ondanks nieuwe uitvalbeurt geloven in F1-titel 2026

Formule 1
GP van Monaco
Norris blijft ondanks nieuwe uitvalbeurt geloven in F1-titel 2026

Winnaars en verliezers van de chaotische Grand Prix van Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Winnaars en verliezers van de chaotische Grand Prix van Monaco
Formule 1 GP van Monaco

Norris blijft ondanks nieuwe uitvalbeurt geloven in F1-titel 2026

Lando Norris viel in Monaco voor de tweede keer op rij uit en zijn achterstand op Andrea Kimi Antonelli bedraagt al bijna honderd punten, maar de titel wil hij nog niet uit het hoofd zetten.

Laurens Stade Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Het Formule 1-seizoen 2026 is dramatisch van start gegaan voor de regerend wereldkampioen. In China kon Lando Norris vanwege problemen met de krachtbron niet van start gaan terwijl problemen in Canada en Monaco ook hebben geleid tot uitvalbeurten.

In Monaco was de snelheid ver te zoeken bij McLaren en Norris reed het grootste deel van de race achter de Alpine van Pierre Gasly, totdat er opnieuw motorproblemen waren. "Aan het einde ging het eigenlijk vrijwel meteen mis", legt Norris in gesprek met onder meer Motorsport.com uit.

"Er waren aan het begin wat problemen en later halverwege nog meer. Ik weet niet of die met elkaar te maken hadden, maar de auto probeerde zichzelf uit de race te halen. Daar kan ik tegenwoordig niet veel aan doen."

Lees ook:

"Ik kon gewoon veel dingen horen aan de motor. De turbo, de batterij, veel dingen die niet goed klonken. We probeerden het op te lossen, maar dat maakte het probleem erger. Daarna hebben we het teruggezet, waardoor ik de problemen weer had. Maar daar leek ik mee te moeten leven. Uiteindelijk begaf het systeem het helemaal."

Geloven in titelprolongatie 

Doordat hij drie keer niet aan de finish is gekomen, heeft Norris nu al een achterstand van 98 punten op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Hoewel het seizoen nog jong is, lijkt het daarom een flinke uitdaging om die titel van 2025 te verdedigen. Toch blijft Norris erin geloven dat dit mogelijk is.

"Dat moet ik wel [geloven]", zegt Norris. "Max [Verstappen] kwam vorig jaar vanaf zo'n achterstand terug. Ik wil het nooit uitsluiten, zeker niet zo vroeg in het seizoen. Maar als je in de kwalificatie in Monaco zes tienden tekortkomt, is het lastig om daar veel positieve punten uit te halen."

Norris viel voor de tweede keer dit seizoen uit.

Norris viel voor de tweede keer dit seizoen uit.

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Maar je kijkt ook terug naar een paar weken geleden in Miami, waar we om de zege vochten. We hadden die race waarschijnlijk moeten winnen. Dat we van bijna winnen tegen een Mercedes naar zes tienden achterstand kunnen gaan, is behoorlijk bizar. Het laat zien dat de auto in bepaalde scenario's heel specifiek werkt en in andere duidelijk niet."

"Het team moet dat begrijpen. We moeten begrijpen hoe we de auto breder inzetbaar kunnen ontwikkelen, zoals Mercedes op dit moment laat zien. Voorlopig moeten we gewoon blijven werken. Dat is alles wat we kunnen doen. Dus ja, ik geloof er nog in", aldus Norris.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Alonso wil GP van Monaco ondanks punt zo snel mogelijk vergeten

Formule 1
GP van Monaco
Alonso wil GP van Monaco ondanks punt zo snel mogelijk vergeten

Russell geeft F1-titelstrijd niet op: "Kan nog kampioen worden"

Formule 1
GP van Monaco
Russell geeft F1-titelstrijd niet op: "Kan nog kampioen worden"

MotoGP bereikt akkoord over nieuwe Concorde Agreement

MotoGP
MotoGP bereikt akkoord over nieuwe Concorde Agreement

Wolff verklaart Mercedes-blunder achter Russells strafchaos

Formule 1
GP van Monaco
Wolff verklaart Mercedes-blunder achter Russells strafchaos
Vorig artikel Winnaars en verliezers van de chaotische Grand Prix van Monaco
Volgend artikel Brembo verrast door kritiek Leclerc: "Te vroeg voor conclusies"

Beste reacties
Meer van
Laurens Stade

Ferrari verklaart opmerkelijke strategie Leclerc tijdens GP Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Ferrari verklaart opmerkelijke strategie Leclerc tijdens GP Monaco

Red Bull-teambaas: "Wilden motor Max Verstappen al na Monaco vervangen"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Red Bull-teambaas: "Wilden motor Max Verstappen al na Monaco vervangen"

Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans

Uitgelicht
WEC
Uitgelicht
WEC
Achter de schermen bij Peugeot: zo bereidt een team zich voor op de 24 uur van Le Mans
Meer van
Lando Norris

Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

Norris valt opnieuw uit in Monaco en ziet WK-hoop verder slinken

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Norris valt opnieuw uit in Monaco en ziet WK-hoop verder slinken

De gelijkenissen tussen Russells situatie bij Mercedes en de F1-titel van Norris

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
De gelijkenissen tussen Russells situatie bij Mercedes en de F1-titel van Norris
Meer van
McLaren

F1-update: Verstappen legt motorprobleem uit, waarom zoveel tijdstraffen in Monaco?

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Verstappen legt motorprobleem uit, waarom zoveel tijdstraffen in Monaco?

Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Uitgelegd: Waarom zoveel F1-coureurs zijn bestraft in de pitstraat van Monaco

Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Monaco

Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jules de Graaf
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn
Bekijk meer