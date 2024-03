Norris blij met seizoenstart: Maar nog genoeg verbeterpunten

In tegenstelling tot wat McLaren vorig jaar in Bahrein liet zien, stond de renstal er dit jaar bij de openingsrace er een stuk beter bij. Lando Norris en Oscar Piastri zagen zichzelf het hele weekend terug in de top-tien en in de kwalificatie had er met iets meer fortuin zelfs een top-vijfklassering in gezeten. De formatie uit Woking zal desondanks de zesde en achtste plek in de race koesteren, zeker gezien het feit dat het verschil met het sterker geachte Mercedes klein was. Lando Norris is dan ook tevreden, maar ziet tegelijkertijd ook veel verbeterpunten.

"Het is hetzelfde als vorig jaar. Er zijn dingen die we niet hebben opgelost, andere dingen die we dit weekend geen constante prestaties lieten zien", verklaart de McLaren-corueur na afloop van zijn eerste race van het jaar. "Dat zorgde er vandaag ook voor dat we het in de race moeilijk hadden. Ook de veranderingen in de wind zorgden daarvoor. In sommige bochten was het gevoel in vergelijking met de kwalificatie schrikbarend slecht. Het is duidelijk dat we op bepaalde gebieden ons moeten verbeteren willen we constant en een echte uitdager zijn."

Zoals gezegd is Norris niet alleen maar negatief. "Normaal hebben we het op deze baan heel moeilijk. Dat we nu zo dichtbij de Mercedessen staan is voor ons een goed signaal. We kunnen op andere banen voor ze staan", aldus de coureur uit Bristol. "Ik heb daar vertrouwen in. Het team doet het werk goed en we hebben een goede uitgangspositie." Met het kleinere gat wil Norris niet zeggen dat ze beter waren dan Mercedes: "De pace was gelijkwaardig, maar zodra we in de vuile lucht kwamen had ik niet genoeg over om in te halen. Zelfs niet met DRS."

In het ongewisse over Jeddah

Norris en McLaren hoeven niet lang te wachten op de eerstvolgende Grand Prix, want zaterdag staat die al op het programma. Er zijn signalen dat de MCL38 op dat circuit beter tot zijn recht komt, maar Norris is daar nog niet zeker van. "Het is wat meer op hoge- en mediumsnelheid en normaal gesproken past dat goed bij ons. Tegelijkertijd is het ook een circuit waar je de voorkant goed in de apex wil krijgen en dat lukt ons totaal niet", legt de Engelsman uit. "Gemiddeld gezien ligt de snelheid daar een stuk hoger en dat zou goed voor ons moeten zijn. Ik kijk er in ieder geval naar uit."