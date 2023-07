Norris blij met P4, maar achtte meer mogelijk: "Maakte kleine fout"

Na de tegenvallende seizoensstart met de MCL60 hoopt McLaren het tij te keren met een drievoudige upgrade in de aanloop naar de zomerstop. Het eerste deel van deze upgrade heeft de renstal meegenomen naar Oostenrijk, waar overigens alleen Lando Norris over kan beschikken. De gloednieuwe vloer en aangepaste sidepods hebben gezorgd voor een flinke opsteker in de kwalificatie op de Red Bull Ring. Daar waar Oscar Piastri met het oude pakket in Q2 strandde, drong Norris sterk door naar Q3. Daarin noteerde hij de vierde tijd, waardoor hij zondag voor de tweede keer dit jaar vanaf de tweede startrij aan de race mag beginnen.

"Ik ben superblij, iedereen heeft geweldig gewerkt om alle onderdelen hier te krijgen voor dit weekend, en dat betaalt zich meteen uit", liet Norris zich na afloop van de kwalificatie lovend uit over de upgrade, die eigenlijk pas volgende week op Silverstone geïntroduceerd zou worden. "Van het begin tot het einde was het een heel goede dag. We hadden een paar probleempjes in de ochtend, waardoor we nog verder beperkt werden qua rijtijd. Dat we hier met een behoorlijk nieuwe auto staan en die meteen werkt zoals het hoort, dat hebben de jongens heel goed gedaan. Ik wil ze enorm bedanken. Maar als coureur klaag ik over P4, want ik had derde kunnen zijn. Ik heb een kleine fout gemaakt, maar desondanks ben ik blij."

Het foutje waar Norris naar verwijst, was indirect een gevolg van het strenge handhaven op de track limits in de laatste bochten van het circuit. "Het is lastig om te committeren. De laatste bocht is een heel lastige bocht, want de auto wordt heel nerveus doordat je bij het insturen over de kerbs rijdt", legt de Brit uit. Zelf miste hij in zijn laatste ronde in Q3 nipt de apex, met flinke gevolgen. "Door de compressie krijg je veel onderstuur. Ik deed het daarom in mijn broek en dacht dat ik over de track limits ging, dus ik moest gas terugnemen. Dat heeft me zeker P3 gekost en daar baal ik van, want ik had Carlos graag verslagen. Maar ik ben blij met P4."

Definitief oordeel over upgrade op Silverstone

Ondanks het foutje ziet Norris de vrijdag op de Red Bull Ring als een positieve dag, vooral doordat de upgrades een stap voorwaarts zijn. "Er zijn absoluut dingen die verbeterd zijn en ik heb op bepaalde plaatsen meer vertrouwen in de auto. Ik wil niet zeggen dat het alles veranderd heeft, het is niet dat de karakteristieken veel beter zijn. Maar tegelijkertijd verwachtten we ook niet dat het veel beter zou zijn", aldus Norris, die voor zijn uiteindelijke oordeel over de upgrades wil wachten tot Silverstone. "Dit circuit is altijd goed voor ons geweest, dus ik wil niet te hard van stapel lopen en zeggen dat het geweldig is. Daarvoor wil ik op Silverstone wachten. Maar zoals gezegd heeft het team geweldig gewerkt om alles hier te krijgen en tot dusver zo'n grote stap te zetten. Het is aan mij om het zondag in punten om te zetten."

Video: De hoogtepunten van de kwalificatie op de Red Bull Ring