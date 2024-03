Norris blij met P3 in F1 Australië, maar: "P2 was mogelijk"

Door de uitvalbeurt van Max Verstappen wist Lando Norris dat hij plots een kans maakte om met de Ferrari's om de zege te strijden in Australië. De McLaren-coureur had Charles Leclerc achter zich voordat de eerste pitstops plaatsvonden, maar de Brit kwam uiteindelijk achter de Monegask over de streep. Norris is blij met zijn podiumplek in Melbourne, maar voelt dat er een kans is gemist door het team om de tweede plaats te pakken.

"Het was een heel goede dag voor ons en ik ben erg trots op het team", zegt Norris. "De derde en vierde plaats leveren veel punten op voor het kampioenschap. We hebben de kans gemist om Charles [voorbij te gaan]. Onze snelheid was een klein beetje beter." Ferrari besloot Leclerc naar binnen te halen, waarop Norris' teamgenoot Oscar Piastri meeging. Norris bleef doorrijden en kwam vervolgens achter Leclerc terecht. "Er was misschien een klein beetje hoop op de tweede plaats en ik denk dat ons tempo goed genoeg was om daarin te slagen. Maar Ferrari en Carlos [Sainz] hebben het erg goed gedaan, dus petje af. Zij waren het hele weekend al snel. Ik voelde me goed en kon de banden heel goed managen. Dat was een goede stap. We hadden waarschijnlijk niet verwacht om op het podium te staan, dus ik ben erg blij."