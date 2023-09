Norris blij met P2 in Japan: "Staan niet mijlenver achter Red Bull"

Lando Norris had in de Grand Prix van Japan een uitstekende start vanaf de derde startplek. Hij grapte zaterdag dat teamgenoot Oscar Piastri een 'Senna vs. Prost' moest doen, waarmee hij doelde op een crash in bocht 1, anders zou McLaren geen kans maken op de zege. Polesitter Max Verstappen gooide de deur dicht voor Piastri, maar daardoor zag Norris zijn kans schoon aan de buitenkant van bocht 1 en 2. Daar hield Verstappen echter zijn RB19 breed genoeg waardoor hij de leiding kon behouden. Ook na de safety car kon Norris niet toeslaan, waardoor de focus al snel naar de tweede plaats ging. Die wist hij vast te houden om McLaren samen met Piastri een 2-3 te bezorgen, het beste resultaat van het seizoen voor McLaren tot nu toe.

"Het was een geweldige dag voor ons", oordeelt Norris. "Meer hadden we niet kunnen wensen. Het team heeft het fantastisch gedaan. Mijn start was erg goed. Ik had Max bijna te pakken, maar Max is ook Max. Ik had dus niet veel kans in bocht 2, maar ik heb het geprobeerd." Norris stelt dat McLaren een 'extreem sterk' tempo had ten opzichte van de concurrentie. "Ik bedoel, we staan niet in de buurt van Max, maar het is ook niet zo dat we er mijlenver vanaf zitten. Het was dus een erg goede dag. Ik ben ook erg blij voor Oscar, het is zijn eerste podium in de Formule 1 dus mijn felicitaties aan hem."

Op racetempo verloor Norris dus uiteindelijk over een afstand van 53 ronden 19,3 seconden op Verstappen. Hoewel dat gat dus behoorlijk is, kon Norris het tempo van Verstappen regelmatig matchen. Of ze al dichter in de buurt komen van Verstappen? "We pushen en komen er wel. De vooruitgang die we hebben geboekt is uitstekend. Ik ben erg trots op het team, op de stappen die we elk weekend zetten. Ik weet zeker dat er wat moeilijke tijden aankomen, maar we komen er stap voor stap. Het is ons eerste dubbelpodium met Oscar, dus dit is een goed moment voor ons."

Video: De start van de Grand Prix van Japan