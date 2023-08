Opgeluchte Norris: Blij dat McLaren grote stap gezet heeft

De laatste twee jaar zakte het team van McLaren stukje bij beetje verder weg in het F1-veld. Voor CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella was de maat aan het begin van het jaar vol en moest er wat gebeuren. James Key werd de laan uit gestuurd en intern werd er met personeel geschoven. Dat heeft direct voor betere resultaten gezorgd, na de in Oostenrijk en Silverstone geïntroduceerde upgrades is de renstal er weer eentje om rekening mee te houden in de strijd om de podiumplekken.

De MCL60 heeft met de upgrades een totale metamorfose gekregen en is eigenlijk meer een b-spec van de oorspronkelijke auto geworden. Met deze versie van de wagen scoorde Lando Norris twee tweede plaatsen op rij en voegde Oscar Piastri een tweede plek tijdens de sprintrace in België aan dit totaal toe. Voor Norris was de stap een zeer welkome verrassing. De Brit staat hoog aangeschreven in de paddock en na de zware seizoensstart twijfelde de McLaren-rijder of hij wel de juiste keuze gemaakt had om zijn toekomst tot en met 2025 aan de renstal te verbinden. In gesprek met Motorsport.com vertelt de uit Bristol afkomstige coureur dat het voor hem een enorme opluchting was om te zien dat het team de stap heeft gezet: "Al was de stap half zo groot, dan was dat voor mij ook al een goed teken. De stap was echter groter dan ik en het team hadden verwacht, dus er is zeker sprake van opluchting. Niet alleen voor mij, maar ook voor het team." De 23-jarige Brit verklaart ook hoe het komt dat McLaren aan het begin van het seizoen er niet goed voor stond: "We hebben over de winter het hele concept tegen het licht gehouden. Daarom duurde het een stuk langer om alle updates te integreren, maar we bleven geduldig en namen de tijd om dat goed te doen."

Gevraagd hoe serieus de gedachtes voor een overstap naar een ander team waren, antwoordt Norris dat dit niet heel serieus was: "Het ware frustrerende tijden, maar ik heb geen enkel moment gedacht 'ik wil hier niet meer zijn'. Ik heb altijd vertrouwen in McLaren gehouden, maar ik had wel gehoopt dat we een betere seizoensstart hadden. Het geeft je weinig hoop wanneer je het aan het begin van het seizoen al zo moeilijk hebt." Het vertrouwen van de Brit in zijn werkgever is ook nooit weggeweest. "Ik ben nog heel blij met het team en geloof dat we samen onze en mijn doelen kunnen behalen", vertelt Norris. "We willen races en het kampioenschap winnen. Wanneer we upgrades als deze meenemen waarmee we met Ferrari, Mercedes en Aston Martin kunnen vechten en ook nog dicht bij Red Bull komen, dan geeft dat een goed gevoel."