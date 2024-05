Norris blij om critici de mond te kunnen snoeren na eerste F1-zege

In Miami kwam Lando Norris op gelijke hoogte te staan met Lewis Hamilton, die in totaal 110 Grands Prix reed namens McLaren. In zijn tijd bij het Britse team kwam Norris meermaals in de buurt van de zege, met de Grand Prix van Rusland van 2021 als pijnlijkste moment. Vervolgens eindigde hij acht keer op de tweede plaats alvorens hij in de Grand Prix van Miami dan eindelijk zijn eerste F1-zege veroverde. Door een goede strategie, wat geluk met de safety car en een sterk tempo, slaagde Norris erin om weg te rijden van Max Verstappen.

Norris heeft lang moeten wachten, maar bleef altijd geloven dat die zege er hoe dan ook zou komen. "Ik heb momenten gehad waar we in de buurt kwamen, maar ik kon het nooit omzetten in een zege", zegt Norris. "Veel mensen twijfelden of ik het wel voor elkaar zou krijgen om een race te winnen, maar ik maakte me geen zorgen." Op de boordradio maakte hij al de grap dat hij voortaan niet de bijnaam 'Lando Nowins' zal dragen. "Ik heb er dit jaar meer dan ooit vertrouwen in gehad dat ik heb wat nodig is en dat het team heeft wat nodig is. Ik heb er geduld mee gehad. Ik heb gewoon mijn werk gedaan en gedaan wat ik het beste kan. En ik wist dat mijn tijd zou komen."

Norris is vooral blij dat hij zijn criticasters nu de mond kan snoeren met deze zege, ook omdat veel van zijn momenten waarin hij voor de zege had kunnen gaan naar zijn hoofd werden gegooid. Met name het mislopen van de zege in Sochi in 2021 bleef aan hem kleven. "Mensen blijven dat [argument] graag gebruiken, ook na China waar ik in bocht 1 een fout maakte", stelt de kersverse racewinnaar. "Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Mensen hoeven mij niet leuk te vinden of mij te steunen. Maar als mensen in bepaalde situaties aan mij twijfelen, dan wil je gewoon het tegendeel bewijzen. Ze denken te weten waar ze het over hebben en het is fijn als je kunt bewijzen dat ze fout zitten. Het is geen kritiek op wie dan ook, maar het is gewoon leuk om mijn werk te doen en de mensen te laten zien waartoe ik in staat ben."

Uiteindelijk twijfelde Norris wat zijn kreet op de boordradio zou zijn na het behalen van zijn eerste zege. Hij dacht nog even aan de bekende woorden van Valtteri Bottas 'to whom it may concern', die de Fin uitsprak na een lastige periode bij Mercedes. "Maar ik dacht: daar zit auteursrecht op, dus ik wilde dat niet herhalen!", grapt Norris.

