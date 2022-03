Na de eerste wintertest in Barcelona waren velen het erover eens: McLaren heeft het gat met de top definitief gedicht en kan dit jaar meedoen om de hoofdprijzen. Bij de test in Bahrein zag het er al heel anders uit. De Britten kampten met remproblemen en een algeheel gebrek aan snelheid. In de Grand Prix van Saudi-Arabië zag het er al wat beter uit met een goede puntenfinish, maar volgens Lando Norris zegt dat niet alles.

“Dit is een enorm belangrijk resultaat voor ons”, antwoordt Norris als Motorsport.com hem vraagt naar zijn puntenfinish. “Dit is motivatie voor iedereen. We hebben nog steeds veel om naar uit te kijken. Het is niet zo dat niemand meer kan lachen als we twee verschrikkelijke weekenden beleven. We kunnen nu weer iets meer lachen, al erkennen we dat er nog veel werk aan de winkel is. We moeten veel vooruitgang boeken als we ook maar enigszins in de buurt willen komen van de topteams. Dat weten we dondersgoed, iedereen in de fabriek weet dat. Ze werken al harder dan ooit tevoren en komen met veel nieuwe dingen. Zo’n puntenfinish werkt altijd. Zeker als het goede punten zijn zoals P7 en niet één puntje van P10. Dus ja, dit is goed voor iedereen.”

“Als we vandaag teruggaan naar Bahrein eindigen we weer als laatste”

McLaren had in Saudi-Arabië geen nieuwe onderdelen op de bolides zitten. De MCL36 past volgens Norris gewoonweg beter bij het stratencircuit in Jeddah dan het Bahrain International Circuit: “Het verschil ten opzichte van vorig weekend is de baan. Buiten dat is er niet veel veranderd. Het laat zien waar de sterke en zwakke punten zitten. We hebben dus nog veel werk te verzetten. Als we vandaag teruggaan naar Bahrein, vallen we in Q1 af en eindigen we weer als laatste. Dus wat dat betreft weinig positiefs. Het goede nieuws is dat we op banen als Saudi-Arabië, vergelijkbaar met Barcelona, goede punten kunnen scoren en competitief kunnen zijn. Maar ik verwacht niet dat we op langzamere circuits, zoals Monaco en Bahrein, competitief zijn. Dat moet dus verbeteren.”

