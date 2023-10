Norris erkent: “Beste kansen op F1-zege zijn nu verkeken”

Op het Circuit of the Americas pakte Lando Norris de pole-position voor de Amerikaanse Grand Prix. In de beginfase van de race op zondag leek hij mee te kunnen doen om de zege, maar in het tweede deel zakte de Brit terug. Daarmee is naar eigen zeggen zijn laatste serieuze kans op een F1-overwinning in 2023 verkeken. “Ja, dat denk ik wel. Qatar was onze beste kans om een race te winnen. En daar greep ik ernaast. Ik zeg liever nooit nooit. Er zijn echter geen supersnelle, Suzuka-stijl, Qatar-stijl circuits meer waar wij sterk waren. Ik denk niet dat er nog banen aan komen die goed voor ons zijn. Onze beste kansen zijn voorbij. Ik wil hoopvol blijven dat we goede resultaten neer kunnen zetten en kunnen strijden om de podiums.”

Norris doelt op de achilleshiel van McLaren: langzame bochten. In zowel Mexico, Brazilië, Las Vegas als Abu Dhabi bestaan de circuits voor een aanzienlijk deel uit dit soort knikken. “Als je kijkt naar de GPS-gegevens hoe slecht wij zijn op lage snelheid, kijk ik niet uit naar Brazilië. Ik denk dat we daar schokkend [slecht] zijn. Vegas en Abu Dhabi zijn vermoedelijk wat beter.” Gezien de dominantie van Max Verstappen en de opmars van Mercedes heeft de Brit weinig vertrouwen in een stunt, tenzij de weersomstandigheden een rol gaan spelen.

Probleem pas in 2024 verholpen

De Brit had het in Austin vooral lastig in de hairpin van bocht 11. Teambaas Andrea Stella noemt dat het bewijs dat de problemen in langzame bochten nog niet zijn verholpen: “Het remmen en accelereren van bocht 11 was de meest problematische fase”, legt de Italiaan uit. “Het was geen verrassing, het heeft te maken met de hobbels en de zeer langzame bochten. We zeiden van tevoren al dat de auto daar niet goed zou presteren. We hebben dit opgemerkt, maar we kunnen het voor dit seizoen niet meer oplossen.”