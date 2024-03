Norris: Beoordeel McLaren F1 niet op prestaties in GP Bahrein

Norris heeft dus geen al te hoge verwachting van de eerste Formule 1-race van 2024. “Er wordt veel van ons verwacht door de vooruitgang die we vorig jaar hebben geboekt”, laat hij weten aan de media in Bahrein, waaronder Motorsport.com. “Bij bepaalde races waren we het team dat het dichtst bij Red Bull zat en waren we zeker niet ver van ze verwijderd. Maar bij andere races zaten we er heel ver vanaf en stonden we ruim achter Red Bull, Mercedes en Ferrari en waren we soms zelfs aan het vechten met de teams die daarachter zaten. Het was dus heel inconsistent.”

De laatste keer dat McLaren op het podium stond in Bahrein, was in 2010. Dat jaar kwam Lewis Hamilton als derde aan de finish. “Bahrein is nooit een goed circuit voor ons geweest”, weet Norris. “Het is nog nooit zo geweest dat we in Bahrein een van onze sterkere races van het seizoen hebben gereden. Dus als we dit weekend niet geweldig presteren, wil dat nog niet zeggen dat we het seizoen gelijk kunnen afschrijven. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Het kan namelijk erg op en neer gaan. Geef ons drie, vier of vijf races om een eerlijk beeld te krijgen van waar iedereen staan ten opzichte van de rest. Laten we niet alleen afgaan op wat we dit weekend in Bahrein zien.”

Norris maakt sinds de testdagen in Bahrein een wat pessimistische indruk. “Een combinatie van dingen”, zegt hij daarover. “We hebben nog steeds zaken waarmee we aan de slag moeten om echt een stap naar voren te kunnen zetten. Ik denk wel dat we een stap vooruit hebben gezet met de auto en alle data laten dat ook duidelijk zien. Maar bepaalde dingen hebben ervoor gezorgd dat we niet de progressie hebben geboekt die ik en de rest van het team graag hadden gezien. En een paar van die problemen worden door het karakter van het circuit in Bahrein nog eens geaccentueerd.”

Norris is optimistisch als het gaat over het seizoen als geheel. “Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we op andere circuits snel kunnen zijn, zoals Suzuka, waar we vorig jaar ook snel waren. Ik denk dat we nog steeds over een van de beste auto’s kunnen beschikken. Maar Bahrein ligt onze auto niet echt en daarom denk ik dat we hier ook wat zullen worstelen.”