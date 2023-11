Het slotstuk van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi zal niet de boeken ingaan als de spannendste race van het jaar, maar toch zijn er bepaalde coureurs die met een apart gevoel naar de race terugkijken. Zo ook Lando Norris, die in duel met Sergio Perez schade opliep. De Mexicaan kreeg van de FIA de schuld toebedeeld en een straf van vijf seconden aan de broek, dat volgens Norris niet meer dan normaal is. "Ik wilde die gast laten gaan, maar hij crashte tegen mij aan", onthult de jonge Brit voor de camera bij Sky F1. Mede door de onorthodoxe inhaalactie van Perez eindigde de man uit Bristol op een vijfde plaats, nog achter de veroorzaker van de botsing.

Over zijn prestaties in de Emiraat is Norris ook niet geheel tevreden. Tijdens de trainingen en de kwalificatie leek de Engelsman de grote uitdager te worden van Max Verstappen, maar in de race kon de McLaren-coureur geen enkel moment aanspraak maken op een podiumplek. "Ik had wel wat meer verwacht op het gebied van pace", vertelt een ietwat gedesillusioneerde coureur. "Het was jammer dat ze iets sneller - een tiende of drie tiende per ronde - waren dan wij. Dat was precies genoeg om voor ons te blijven. Het was zwaar, maar toch ben ik wel een beetje blij omdat ik niet meer dan dit kon doen." Een moment die niet hielp in de toch al moeilijke race was de langzame pitstop. "Daar verloren we veel tijd. Ik kon voor George [Russell] komen, maar heel veel zou er dan niet veranderen."

Na de Grand Prix van Abu Dhabi gaat de Formule 1 een aantal maanden achter de schermen hard bezig om met de best mogelijke F1-auto in 2024 op de grid te verschijnen. Norris heeft een wensenlijstje klaar. "We hebben dit jaar een grote stap vooruit gezet, maar het is duidelijk dat er nog heel wat moet gebeuren", vertelt de 24-jarige Norris. "We weten wat we willen verbeteren, maar er zijn nog een paar stapjes die we moeten zetten. Op het gebied van drivability en het gemak waarmee we kunnen rijden zijn nog stappen te zetten. De auto is lastig." Dat laatste benadrukte teambaas Andrea Stella in Abu Dhabi eerder dit weekend ook.

Video: De bewuste inhaalactie van Sergio Perez op Lando Norris in Abu Dhabi