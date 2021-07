Norris baalt van tijdstraf: “Hadden tweede moeten worden”

Na een ijzersterke kwalificatie mocht Lando Norris zijn McLaren in Oostenrijk voor het eerst op de voorste startrij parkeren. De Brit kwam goed weg vanaf de tweede startplek, maar had in de vierde bocht een incident met Sergio Perez. De Red Bull-coureur probeerde buitenom voorbij de McLaren te gaan, maar Norris liet zijn auto staan waardoor de Mexicaan in de grindbak terecht kwam.

Norris kreeg voor het incident een tijdstraf van vijf seconden opgelegd, waar hij tijdens de race al zijn onvrede over uitte. “Wat had hij dan verwacht door buitenom te gaan?” was de reactie van Norris over de boordradio. Door de tijdstraf verloor Norris een plekje aan Valtteri Bottas, om vervolgens nog de beschadigde Mercedes van Lewis Hamilton in te halen. Een derde plek was daarmee het eindstation voor Norris, die aan de finish met gemengde gevoelens terugblikte op de race.

“Ik wil allereerst alle fans bedanken”, sprak Norris de tienduizenden – vooral in het oranje uitgedoste – fans toe op de tribunes. ‘Het was een goede race. Het was leuk, maar ik ben ook wel teleurgesteld omdat we eigenlijk tweede hadden moeten worden.”

Actie Perez "een beetje dom"

“Ik dacht dat we in die eerste ronde gewoon aan het racen waren”, blikt Norris terug op het incident met Perez. “Hij probeerde buitenom te gaan, wat gewoon een beetje dom is. Hij ging vervolgens zelf buiten de baan. Ik heb hem niet eens van de baan geduwd, dus het frustreert me wel. Ik ben echter blij met de derde plaats. We waren echt snel vandaag.”

De snelheid van zijn McLaren kwam ook voor Norris zelf enigszins als een verrassing. De Brit had namelijk niet verwacht dat hij het tempo van de beide Mercedessen zou kunnen evenaren in de race: “Ik kon hem [Bottas] goed bijhouden, zelfs in de vuile lucht. Het was echter net niet genoeg om in de DRS te komen. Zodra ik dicht bij de seconde achterstand kwam kreeg ik het lastig.”

Uiteindelijk overheerste bij Norris vooral de tevredenheid: “Het is goed om te weten dat we er bij kunnen staan en we de strijd met hen aan kunnen gaan. Dit was waarschijnlijk de eerste race in jaren waarin we echt op eigen kracht aan het racen waren met Mercedes en Red Bull. Hopelijk kunnen we dit vasthouden.”