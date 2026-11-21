Formule 1 GP van Las Vegas

Lando Norris baalt van 'schokkende' topsnelheid McLaren in kwalificatie GP Las Vegas

De McLaren-coureur kwam in de laatste sector bijna acht tienden tekort

Ed Hardy Filip Cleeren

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 10:15

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Lando Norris baalde van de “schokkende” snelheid op de rechte stukken van McLaren nadat hij pole position voor de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 was misgelopen.

De wereldkampioen van 2025 was vrijdagavond in Nevada de vierde man en gaf 0.351 seconde toe op snelste man Kimi Antonelli, terwijl ook Max Verstappen en George Russell sneller waren.

De achterstand van Norris ontstond vooral in de laatste sector, waar hij 0.776 seconde langzamer was dan zijn opvolger als wereldkampioen. In de eerste twee sectoren was hij juist sneller, in de tweede sector zelfs de snelste van allemaal.

Juist de laatste sector bepaalt op het Vegas-stratencircuit met weinig downforce doorgaans de rondetijd, door het 1.2 mijl lange gedeelte vol gas over de Strip en het rechte stuk van 0.5 mijl richting de laatste bocht.

“We zijn gewoon schokkend op de rechte stukken”, zei Norris, die door de gridstraf van vijf plaatsen voor Antonelli wegens een nieuwe verbrandingsmotor als derde mag starten.

“Echt verschrikkelijk op de rechte stukken. Mijn ronde was heel goed. Het was met afstand mijn beste ronde. Maar ja, ten opzichte van Kimi verliezen we acht tienden in de laatste sector.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

“Hij heeft een perfecte tow en doet het heel goed. Maar ook vergeleken met de meeste anderen komen we te veel tekort.

“Ik moet mijn ronde op 1,5 seconde van de auto voor me beginnen. Daardoor verlies ik in elke bocht minstens een halve tot een hele tiende, omdat ik zoveel downforce kwijt ben.

“Uiteindelijk levert een goede slipstream natuurlijk meer op, maar wij moeten een heel groot verlies aan topsnelheid goedmaken. Daardoor moeten we inleveren op onze bochtensnelheid.

“Al met al hebben we gewoon niet de juiste balans qua downforce en drag. Ja, daardoor was het voor ons onmogelijk om voor pole te vechten, dat is duidelijk.”

Snelheid op de rechte stukken is dit jaar een terugkerend probleem voor McLaren, omdat het team moeite heeft om de Mercedes-motor te optimaliseren onder de nieuwe reglementen voor 2026.

Fabrieksteams hebben vooraf een voordeel gehad door de complexiteit van de power units van dit jaar. Daardoor zijn de problemen van McLaren op andere circuits met weinig downforce in 2026 duidelijk zichtbaar geweest.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

In Monza eindigde het team als vierde en vijfde na als derde en negende te zijn gestart, in Baku kwalificeerde het zich als derde en vijfde maar scoorde het geen punt, terwijl het in Oostenrijk als vierde en zevende finishte na vanaf de zesde en zevende plek te zijn vertrokken.

“Je kunt de rechte stukken niet de schuld geven, onze auto is gewoon niet goed”, vervolgde Norris. “We moeten dat flink verbeteren. Je kunt niet vechten op Monza, hier, Baku."

Teamgenoot Oscar Piastri had het in Las Vegas nog lastiger dan Norris. De Australiër kwam niet verder dan de zevende tijd en was met 1.006 seconde achterstand duidelijk langzamer dan de Mercedes van Antonelli.

Ook Piastri had moeite in de laatste sector, waar hij 0.837 seconde verloor op de Italiaan. Zijn problemen kwamen voort uit het ontbreken van een tow, waar in de kwalificatie juist zoveel om te doen was.

“Q3 was om een paar redenen gewoon wat rommelig”, zei Piastri, die een gridstraf van tien plaatsen krijgt voor een nieuwe motor.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

“Als je de juiste slipstream niet te pakken krijgt, kun je net zo goed niet naar buiten gaan.

“Zelfs bij het openen van de ronde zit hier volgens mij al wat verschil tussen auto’s, in hoeveel energie ze richting bocht 1 gebruiken. Als dat een halve seconde is, kan dat later in de ronde op het rechte stuk drie of vier tienden schelen.

“Het is dus lastig om goed te krijgen. Ik denk dat er een paar dingen zijn die we waarschijnlijk gaan bekijken om te zien of we het iets beter kunnen doen. Maar mijn rondes waren ook wat rommelig.”

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- Het Motorsport.com-team

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