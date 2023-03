Na een mislukt weekend in Bahrein maakte McLaren een goede indruk tijdens de derde training voor de GP van Saudi-Arabië. Beide coureurs van het team eindigden in de top acht en leken daarmee kanshebber om zich in de kwalificatie te plaatsen voor Q3. Voor Lando Norris bleef dat uiteindelijk toch ver buiten bereik. De coureur uit Bristol raakte in Q1 de muur aan de binnenkant van de laatste bocht, waardoor hij de stuurstang linksvoor beschadigde. De McLaren-monteurs gingen vervolgens hard aan de slag om de schade zo snel mogelijk te herstellen, maar dat mocht niet baten: Norris kon niet meer de baan op en moest daardoor genoegen nemen met de negentiende startpositie.

Norris nam de schuld voor het incident op zich en verklaarde dat hij tot zijn eigen frustratie een inschattingsfout maakte. "Het is qua inschatting waarschijnlijk ook nog eens de makkelijkste bocht van het circuit. Ik zat gewoon verkeerd, zo simpel is het. Daar zijn geen excuses voor", liet de Brit optekenen tegenover onder meer Motorsport.com. Hij onthulde ook dat de monteurs er bijna in waren geslaagd om hem nog weer de baan op te sturen in Q1. "Tegen het einde van de sessie was het zo goed als hersteld. Als ik in Q2 had gestaan, dan was het in orde geweest. De jongens hebben zo hard als ze konden gewerkt om mij weer op de baan te krijgen... Ik heb ze vandaag teleurgesteld."

Zonder schade en het daaropvolgende vroegtijdige einde van zijn kwalificatie achtte Norris een plek in Q3 haalbaar. Later in de kwalificatie kreeg hij de bevestiging daarvan, want teamgenoot Oscar Piastri wist wél door te dringen tot de laatste fase van de kwalificatie. De Australische rookie klokte in het laatste segment de negende tijd en mag door de gridstraf van Charles Leclerc vanaf P8 vertrekken tijdens de race. "In vergelijking met Bahrein heb ik niet veel veranderd. Het kwam gewoon veel beter samen en ik maakte vandaag geen fouten", verklaarde Piastri zijn goede optreden in de kwalificatie, nadat hij in Bahrein nog in Q1 strandde. "De verschillen blijven klein, maar deze keer reed ik helemaal achteraan het veld. Ik denk dus dat ik alles veel beter heb laten samenkomen vandaag en dat heeft het verschil gemaakt."

Uit de problemen blijven om progressie te boeken

Ook in de race verwacht Piastri kleine marges, waarbij de verschillende karakteristieken van de bolides wel eens de doorslag zouden kunnen geven. Daar sloot Norris zich bij aan. "Inhalen gaat mogelijk lastig worden met waar wij goed en minder goed zijn ten opzichte van onze concurrenten. Maar ik ben wel optimistisch dat we vooruitgang kunnen boeken", blikte hij alvast vooruit op de race. Dat wil hij doen door vooral uit de problemen te blijven. "We hebben de snelheid. Het gaat erom draaien dat we een plan maken voor als er een VSC of een safety car komt. Daar hoop ik op, want dat gaat het ons iets makkelijker maken om in een keer meerdere plekken te pakken in plaats van telkens maar één."

Video: Norris raakt de muur en valt daardoor na Q1 al af in Jeddah