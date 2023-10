Na 60 minuten kwalificeren klokte Lando Norris de tweede tijd en start de Grand Prix van de Verenigde Staten zondag als tweede. Het kwam voor de Brit als een kleine verrassing dat de MCL60 zo goed uit de verf kwam in Q3 en stelt achteraf dat er zelfs nog wel meer in had gezeten. "Ik ben blij", opent Norris kort na afloop van het laatste kwalificatiedeel in Austin. "Het was een goede dag. Ik had dit resultaat zeker niet zien aankomen. Dit is een bonus voor het team. Ik maakte niet de fouten die ik de vorige keer [in Qatar] maakte. Dat is positief."

Toch was de Engelsman ook lichtelijk teleurgesteld. In zijn laatste run in het derde deel van de kwalificatie maakte hij, net als polesitter Charles Leclerc, een aantal fouten. Fouten die hem wellicht de beste startplek hebben gekost. "Om eerlijk te zijn zat er nu genoeg in voor pole. Ik weet dat Charles foutjes maakte, maar dat deed ik ook. Dat is jammer. Dit is opnieuw een gemiste kans, maar desondanks ben ik blij", vervolgt hij zijn verhaal.

Op de vraag of Norris denkt dat de tweede startplek de beste positie is om zondag van te starten, antwoordt hij: "Dat is elk jaar weer anders, maar je weet het nooit. Dat is altijd het geval hier op het Circuit of the Americas. Je weet niet wat er kan gebeuren, maar we staan er voor nu goed bij. Charles is normaal gesproken ook een sterke starter. Het gaat lastig worden om hem meteen binnen te hengelen, maar we staan waarschijnlijk op de beste startplek die je voor zondag kunt hebben. Ik ben er content mee."

Video: De slotfae van de kwalificatie in Austin