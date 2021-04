Norris baalt na mislopen derde startplek: "Heb het verkloot”

Norris zat er zaterdag bijzonder goed bij in de kwalificatie en wist zich met zijn McLaren vooraan te mengen in de strijd tussen Lewis Hamilton en de beide Red Bulls. In zijn ultieme poging klokte Norris een rondetijd die hem de derde startplek zou hebben opgeleverd, maar de Brit zag zijn rondetijd doorgestreept worden omdat hij in bocht 9 met alle vier de wielen buiten de baan was gegaan. Daardoor moest Norris met een tijd die vier tienden van een seconde trager was genoegen nemen met de zevende startplek, achter teamgenoot Daniel Ricciardo.

“Hier baal ik echt van. Ik baal vooral van mezelf”, vertelde Norris na afloop voor de camera’s van Sky Sports F1. “Tot op dat moment was het een heel goede dag, het team deed het geweldig. De auto kwam in de kwalificatie echt tot leven. We hebben vrijdag een hoop verbeteringen gevonden, maar net in die ene ronde waar ik geen fout moest maken heb ik het allemaal verkloot. Uiteindelijk is het [de track limits] voor iedereen hetzelfde, dus het is mijn fout.”

Ondanks het feit dat Norris baalt van zijn fout, put de jonge Brit wel hoop uit de veelbelovende snelheid van zijn auto. “Ik ben echt blij. Niet met mezelf, maar wel met het werk dat het team heeft geleverd. We zijn het weekend helemaal niet zo goed begonnen. Aan het begin hadden we het echt lastig, maar we hebben flink wat stappen gemaakt. We begrijpen nu iets beter hoe de auto werkt, hoe hij tot leven komt en in welk window hij het beste werkt. Dat was een van de dingen die we nog moesten leren in Bahrein, waar we echt worstelden. Dat hebben we voor dit weekend aangepast."

"Wij hebben het als team beter gedaan, alleen ikzelf niet.”

