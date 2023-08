Het lijkt dit jaar schier onmogelijk om Max Verstappen in de Red Bull tijdens welke sessie dan ook te verslaan. Toch had McLaren-coureur Lando Norris voorafgaand aan de kwalificatie de hoop dat het hem zou lukken om voor het thuispubliek van de Nederlander de pole weg te kapen. De Britse coureur moest echter een dikke vijf tiende toegeven op zijn Nederlandse concurrent, maar werd desondanks wel de tweede man. Toch is Norris verre van tevreden met zijn ronde.

"De eerste helft van mijn ronde was mega", vertelt Norris na afloop van de kwalificatiesessie. "De tweede helft was echter misschien wel de slechtste van dit jaar. Ik piekte dus veel te vroeg." Op een opdrogende baan was het voor de jonge Brit een hele uitdaging, maar genoot wel op de baan: "Dit waren zware omstandigheden, maar ik hou wel enorm van deze omstandigheden. Hier doen we het goed in, ik ben immers toch tweede geworden." Gevraagd op hoe het kan dat de tweede helft van de ronde zo slecht was, verklaart de McLaren-coureur dat het met name aan hem lag. "De coureur piekte te vroeg. De banden waren tot het einde goed, maar de coureur piekte echt heel erg vroeg. Ik heb nog heel wat werk te verzetten. [Het was] niet het meest comfortabel vandaag, maar wel goed genoeg, dus ik pak dit mee."

Ondanks alle negatieve gevoelens is een tweede startplek wel waarop Norris had gehoopt. "Ik ben wel blij, plek twee is een goed resultaat. In deze omstandigheden hoop je af en toe dat Max [Verstappen] een fout maakt, maar dat deed hij niet. Dat was wel een beetje frustrerend. Ik ben desondanks wel blij, het team heeft goed werk geleverd. De kwalificatie was een chaos, maar we hebben wel weer een P2 te pakken." Met de tweede plek op Zandvoort is Norris erin geslaagd om zijn beste seizoenskwalificatie te evenaren. Eerder werd de uit Bristol afkomstige coureur ook al tweede in de kwalificatie voor zijn thuispubliek op Silverstone. Het laat eveneens zien dat het bij McLaren er een stuk beter voor staat dan aan het begin van het seizoen. In plaats van vechten voor ieder punt is voor de race nu het doel om met een podiumplaats het weekend af te sluiten.