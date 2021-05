Lando Norris eindigde in de eerste drie races van dit seizoen achtereenvolgens op de vierde, derde en vijfde plaats en bekleedt in het kampioenschap een trotse derde positie achter Lewis Hamilton en Max Verstappen. Hoewel McLaren niet over een auto lijkt te beschikken die in staat moet worden geacht om de Mercedessen en Red Bulls te verslaan, denkt Seidl dat Norris regelmatig genoeg is om in de top van het rijdersklassement mee te kunnen doen.

Gevraagd of Norris aan het einde van het seizoen nog steeds voor één of meerdere Mercedes- of Red Bull-coureurs staat, zei Seidl. “Die kans is er, maar het is dan wel belangrijk dat we weekend na weekend blijven leveren. Regelmaat is koning, maar dat moet natuurlijk wel gepaard gaan met het overtreffen van de auto’s die zowel op papier als in werkelijkheid, sneller zijn dan wij.” Seidl ziet met name kansen tegen de tweede coureurs van Mercedes en Red Bull; Valtteri Bottas en Sergio Perez. Coureurs die op dit moment op de ranglijst achter Norris staan. “Als wij de wagen blijven upgraden en als Lando blijft doen wat hij in de eerste drie races deed, dan houden we de druk er op en zijn er mogelijkheden om races voor hen te finishen.” Wel hield Seidl een flinke slag om de arm. “Tegelijkertijd moet je realistisch zijn. Als die jongens elk weekend hun zaakjes op orde hebben, dan moeten we gewoon erkennen dat we er qua prestaties nog niet zijn.”

De goede seizoensstart van Norris is volgens Seidl vooral toe te schrijven aan het feit dat de jonge Engelsman enorm is gegroeid en inmiddels volledig één is met zijn auto en team. “In Portugal is hij gewoon doorgegaan met wat we in de eerste twee raceweekends van hem hebben gezien. Hij doet het als het erop aankomt, is één met de auto en het team. Hij reed opnieuw een briljante race met geweldige manoeuvres en inhaalacties. Hij hield zijn team continu op de hoogte om er zeker van te zijn dat we de bandenstrategie op de juiste manier uitvoerden. Ik zou zeggen dat hij elke seconde van de race onder controle had.”