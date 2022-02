Norris houdt slag om de arm: “Afwachten of zeges en titel haalbaar zijn”

De donkere jaren waarin McLaren ploeterde met de krachtbronnen van Honda liggen inmiddels al even achter ons. Sinds de overstap op Renault-motoren in 2018 heeft het in Woking gevestigde team de weg omhoog weten te vinden, zeker toen het terugkeerde naar de krachtbron van Mercedes. Na de derde plek bij de constructeurs in 2020 werd McLaren afgelopen seizoen vierde in de titelstrijd, maar desondanks boekte het team de nodige progressie. Qua gescoorde punten was 2021 het beste seizoen sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren en bovendien werd in Italië de eerste zege sinds 2012 behaald.

Voor Lando Norris was 2021 ook een sterk seizoen, dat hij afsloot op de zesde plek in het kampioenschap. Met vier podiumplaatsen bewees hij zijn waarde voor McLaren, dat hem eerder deze week beloonde met een nieuw contract dat tot en met 2025 doorloopt. Het langlopende contract getuigt van het onderlinge vertrouwen tussen het team en de coureur, ondanks de grote onzekerheid over de verhoudingen onder het nieuwe technische reglement van 2022. De compleet nieuwe auto’s die onder het reglement zijn ontwikkeld maken het echter lastig voor Norris om in te schatten wat er mogelijk is in 2022.

“Ik denk dat ik gewoon vertrouwen heb in het team. We hebben geen idee hoe dat wat wij hebben ervoor staat in verhouding met de andere teams. Er is letterlijk niets wat ons kan vertellen of we het goed of slecht doen, buiten geruchten en geroddel dat je tussen teams of in interviews hoort”, vertelde Norris na de aankondiging van zijn nieuwe contract bij McLaren. “Ik heb een sterk vertrouwen in iedereen bij McLaren. Ze werken zo hard als ze kunnen en doen hun best om onze trend van de afgelopen jaren voort te zetten. Het maakt niet uit of we een paar plekken winnen of een paar plekken verliezen, het is zoals het is. Dat betekent niet dat ik een minder beeld krijg van het team, ik behoud dat vertrouwen en geloof.”

Norris vermoedt dat de echte kansen van McLaren eerder in de jaren na 2022 liggen, ook gezien het feit dat de renstal nog altijd niet kan beschikken over de nieuwe windtunnel. “Of we wel of niet in staat zijn om races of het kampioenschap te winnen, dat is iets wat we af moeten wachten. Andreas heeft het al meerdere malen gezegd, maar we weten dat we op een enorm hoog niveau moeten presteren om zonder de windtunnel en enkele andere dingen te winnen van Mercedes en Red Bull. Dat is enorm, enorm moeilijk en bijna onmogelijk, tenzij je op ieder ander vlak zo ongelofelijk goed presteert dat je het niet hebben van een windtunnel goedmaakt. Ik denk niet dat we dat punt al bereikt hebben.”