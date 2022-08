Norris baalt van mogelijk Spa-afscheid: “Het draait om geld”

Het is komend weekend misschien wel de voorlopig laatste keer dat de Formule 1 op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps racet. Het contract met de organisatie van de Grand Prix van België loopt na dit seizoen af en het is de verwachting dat de F1 de voorkeur geeft aan wedstrijden in andere oorden. “Ik zou het jammer vinden”, antwoordt Lando Norris op de vraag wat hij ervan zou vinden als Spa-Francorchamps haar plek op de F1-kalender inderdaad verliest. “Volgens mij gaat het vandaag de dag met veel dingen vooral om geld. Dat is het probleem, het is een bedrijf.”

Het aantal races op de F1-kalender wordt volgend jaar waarschijnlijk uitgebreid tot 24. Qatar en Las Vegas worden sowieso toegevoegd aan het schema, terwijl een terugkeer naar China - indien corona dat toelaat - ook in de planning staat. Daarnaast is de F1 bezig om een Grand Prix in Zuid-Afrika te organiseren. Als het allemaal lukt, dan gaat dit ten koste van twee wedstrijden die nog wel op de kalender van 2022 staan. Voor Frankrijk lijkt het doek sowieso te vallen, terwijl België nog in de wachtkamer zit: het zou afhankelijk zijn van of de Grand Prix in Zuid-Afrika er wel of niet komt.

“Het is zonde”, zegt Norris over het mogelijke afscheid van Spa. De McLaren-coureur noemt de piste in de Ardennen ‘één van de gaafste circuits van het hele seizoen’. “Het is een historische race voor de Formule 1. Dat geldt ook voor Monaco, dat volgens mij niet eens betaalt en toch op de kalender staat, en voor bijvoorbeeld Monza. Ik vind dat het altijd op de agenda moet staan, zolang de Formule 1 blijft bestaan.”