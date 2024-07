De Grand Prix van België had op voorhand alles om een goed weekend voor McLaren te worden. De snelle bochten van Spa-Francorchamps zouden de MCL38 moeten liggen en de gridstraf voor Max Verstappen leverde helemaal een buitenkansje op om punten goed te maken. Onderaan de streep heeft Lando Norris echter twee WK-punten minder gescoord dan de Nederlander. Niet voor het eerst in deze weken spreekt hij van een gemiste kans en is hij kritisch op zichzelf. "Ik heb in de laatste drie à vier races te veel punten weggeven, gewoon door stomme fouten en slechte starts. Ditmaal ging het mis in bocht 1."

Met die laatste woorden geeft Norris aan dat hij bij het uitkomen van La Source even in het grind terechtkwam en derhalve zowel plekken als ook momentum verloor. "Het zijn gewoon domme dingen, niet eens lastige zaken. Ditmaal probeerde ik in bocht 1 uit de problemen te blijven. Ik wilde genoeg ruimte laten aan de binnenkant, zodat ik niet zou worden geraakt. Maar door dat te doen, reed ik zo van de baan af", steekt Norris de hand in eigen boezem. "Het zijn gewoon stomme fouten, want de snelheid is er echt wel en het team levert geweldig werk. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn." Wat betreft het momentje in bocht 1 erkent Norris dat hij het simpelweg 'verkeerd' heeft ingeschat. "Ik wilde gewoon niet in bocht 1 al uit de race getikt worden door iemand en heb het daarbij zelf verkeerd ingeschat."

Veel punten laten liggen

Daarna vond Norris zichzelf terug in de situatie waar Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije in zat: een undercut om de oren krijgen en vervolgens met meer snelheid vast komen te zitten in vuile lucht. "Inhalen ging vandaag in het algemeen voor geen meter, in de hele race niet. Ik denk dat de mensen maar weinig inhaalacties op de baan hebben gezien, het meeste gebeurde in de pitstraat." Hij is het dan ook volledig eens met de woorden van teamgenoot Oscar Piastri, die aangaf dat vrije lucht goud waard is. "Het was gewoon een lastige race. Ik had het gevoel dat we best snel waren, alleen zaten we iedere keer vast in vuile lucht. We hebben het resultaat vandaag niet gemaximaliseerd."

Dat laatste ziet Norris sowieso als een patroon: McLaren lijkt de snelste auto te hebben, maar haalt daar om uiteenlopende redenen nog niet het maximale uit. "In de afgelopen twee à drie races viel het niet allemaal niet lekker samen voor mij en heb ik veel punten laten liggen. Hopelijk kan ik na de zomerstop sterker terugkeren, al zit ik in zekere zin helemaal niet op die zomerstop te wachten. Onze auto is momenteel erg goed, dus in dat opzicht zou ik liever doorgaan."