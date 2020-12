Sterke Norris vooral blij met klein verschil naar top-drie

Na afloop van de kwalificatie op het Yas Marina Circuit was Lando Norris erg tevreden over zijn prestatie. Niet eens zozeer over zijn positie op de startgrid achter Max Verstappen, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton alswel over zijn rondetijd. “Twee tienden achter de pole, dat is de echte prestatie vandaag. Het is eigenlijk een beetje een verrassing want we zaten dit weekend nog niet eens binnen een seconde. Maar de auto is in de kwalificatie echt wakker geworden. We moeten even uitzoeken hoe dat kan, maar dit is een perfecte start”, aldus Norris tegen Sky Sports F1.

De vierde en zesde startplekken van Norris en teamcollega Carlos Sainz bieden het team uit Woking een prima uitgangspositie om in het kampioenschap voorbij te gaan aan Racing Point. Dat team staat nu derde met tien punten voorsprong op McLaren, maar heeft met Lance Stroll op P8 en de gridstraf van Sergio Perez een stuk minder goede vooruitzichten. “Zoals gezegd is dit voor ons een perfecte zaterdag: één van mannen die we achteraan wilden zien, staat achteraan. Stroll staat op P8 en de Renaults waren wat langzamer dan dat wij hadden verwacht. Maar we kunnen de vlag nog niet uithangen, want Perez kwam in de vorige race vanaf de laatste plaats en hij scoorde iets van een podium ofzo", lacht de jonge Brit. "Het is niet alsof we nu achterover kunnen leunen en hier blij mee moeten zijn. We mogen wel vertrouwen hebben, maar er is nog veel werk te verzetten morgen.”

Nadeel voor Norris is dat hij zondag op de softs vertrekt en dus een wat andere strategie zal hebben dan de coureurs om hem heen die op mediums starten en langer door kunnen rijden. “Ik zal het een beetje lastiger hebben dan de mensen op mediums. Het is niet ideaal, maar we zullen volhouden.” Dat hij in Q2 koos voor de zachte band en Sainz in die sessie op de mediums tot zijn snelste tijd kwam, was geen bewuste strategische keuze. “Nee dit was het plan vanaf het begin. Dit is wat ik wilde doen en Carlos deed wat hij wilde doen. Het gaat er niet altijd alleen maar om wat het beste en het snelste is, soms moet je doen waar je meer vertrouwen in hebt en dit is wat ik wilde doen.”