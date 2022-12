Lando Norris niet tevreden na 2022: "Een podium is niet genoeg"

McLaren kende een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2022, nadat het team tegen remproblemen aanliep tijdens de wintertest in Bahrein. Het duurde even voordat ze die problemen onder controle hadden, maar het weerhield Lando Norris er niet van om in Imola al een podium te bemachtigen. Hij sloot de GP van Emilia-Romagna af op de derde stek, nadat Charles Leclerc in de slotfase spinde en terugviel naar de zesde positie. Norris was voor de zomerstop al verrast dat McLaren zo vroeg in het seizoen al een podiumplek wist te behalen en uiteindelijk bleek het de enige podiumplek van 2022 die niet naar een coureur van Ferrari, Red Bull Racing of Mercedes ging.

Natuurlijk betekent die podiumplaats wel iets voor Norris, maar tegelijkertijd vindt hij ook dat er wat geluk bij kwam kijken. "Een podium betekent altijd iets voor mij én voor het team. Maar één podium is niet genoeg", antwoordt de Brit op een vraag van Motorsport.com. "Ten eerste was het geluk aan onze zijde. Je wil eigenlijk het gevoel hebben dat het verdient om daar iedere keer te staan en we verdienden het ook. Maar we waren niet snel genoeg om daar te staan. We stonden veel verder naar voren dan wat we eigenlijk hadden verdiend. Desondanks vind ik één podium niet genoeg. We hebben het als collectief niet goed genoeg gedaan."

McLaren moet stap zetten na hoge pieken en diepe dalen

Daar waar Norris ietwat boven het materiaal van McLaren uitsteeg en knap zevende werd in het kampioenschap, kwam de Britse formatie zelf niet verder dan de vijfde stek. Mede door het zeer moeizame jaar van Daniel Ricciardo wist ook Alpine voor het team uit Woking te eindigen. Het contrast tussen de teamgenoten was groot: Ricciardo scoorde slechts 37 punten, terwijl Norris er maar liefst 122 pakte. Toch merkte ook de jonge Brit op dat de MCL36 niet echt bij zijn rijstijl paste. Dergelijke zaken zijn volgens Norris absoluut niet nieuw voor McLaren en het team weet dat 2022 een lastig seizoen was met hoge pieken en diepe dalen.

"We vonden het lastig. Het ging op en neer", erkent Norris. "We hadden een weekend als Abu Dhabi waarin we snel waren, maar in Brazilië kenden we juist een van onze slechtste weekenden van het hele seizoen. In de laatste twee weekenden hebben we dus een van de grootste teleurstellingen gehad, gevolgd door een van onze beste momenten. We hebben dus nog veel te begrijpen en veel te leren. We moeten volgend jaar echter een stap zetten, dat is echt nodig. En ik denk dat iedereen hard bezig is om dat voor elkaar te krijgen. De tijd zal het leren."