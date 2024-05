Met vader Lawrence Stroll als eigenaar van het Aston Martin Formule 1-team geniet Lance Stroll van een bijzondere positie op de rijdersmarkt. Over zijn contract zijn weinig details bekend, ook de duur van zijn huidige contract is giswerk, al lijkt het vanzelfsprekend dat de Canadees bij het F1-team blijft zolang zijn vader de eigenaar is. Gevraagd of hij ondanks die positie toch de druk voelt om te presteren, antwoordt de coureur: "Ik ben de meest competitieve persoon die ik ken. Ik ben iemand die mezelf graag supergoed ziet presteren."

Op het circuit van Imola slaagde Stroll erin om als negende over de streep te komen en zo de enige punten voor Aston Martin te pakken. "Het voelt goed om, zelfs als het tegenzit, een paar punten te pakken. Daar geniet ik nog steeds van", benadrukt hij. "En ik ben de eerste die streng is voor mezelf als het niet goed gaat. En ik ben na al die zeven of acht jaren dat ik in F1 zit nog steeds zo enthousiast en blij als altijd wanneer ik een geweldige dag heb. Dat gevoel drijft me nog steeds om tot het uiterste te gaan. En ja, ik haat het om slechte dagen te hebben - maar dat geldt vast voor iedereen in de paddock."

Stroll geniet naar eigen zeggen van het avontuur bij het team uit Silverstone, dat de afgelopen tijd flink heeft geïnvesteerd om de weg naar de top van de Formule 1 te vinden. "Het is leuk om daar deel van uit te maken en te zien hoe alle elementen in Silverstone samenkomen. Vorig jaar begonnen we heel sterk aan het seizoen en dat was een heel grote stap vooruit voor ons. Dit jaar hebben we een beetje een dipje en het is wat uitdagender, maar ik zie veel positiviteit en enthousiasme in Silverstone. Dat stemt mij ook positief en enthousiast."

Toewijding

Zelf maakt Stroll al sinds 2019 deel uit van dit team, dat toen nog door het leven ging als Racing Point. Zo heeft de 25-jarige coureur uit Montreal het team flink zien veranderen door de jaren heen. "Het is fantastisch om te zien hoe ver we de afgelopen vijf jaar zijn gekomen als een team", blikt hij terug op die periode. Hij wijst naar de nieuwe windtunnel en campus in Silverstone, van waaruit het team meer als één moet samenwerken - iets wat zich moet vertalen in betere resultaten op de baan. "Er zijn dus veel puzzelstukjes die op hun plek vallen, samen met de komst van veel nieuwe, getalenteerde mensen. Dat maakt dit project zo opwindend. In mijn gedachten zit ik hier zeker voor de toekomst. Dat is waar mijn hoofd naar staat."

Gevraagd of hij nog meer toegewijd is aan het project dan ooit tevoren, antwoordt Stroll: "Ja, zeker. Ik ben toegewijd aan dit hele project. We zijn als team [gegroeid] van iets van 350 of 400 mensen in 2018 en 2019 naar de bijna duizend mensen die we nu hebben. Het ziet er nu in Silverstone heel anders uit dan 18 maanden geleden. Dus ja, ik ben absoluut toegewijd en enthousiast om deel uit te maken van dit project."