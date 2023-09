Stroll: Crash in Singapore had impact van 50G

In Q1 in Singapore stond er al veel op het spel voor Lance Stroll, die geen geweldige eerste run had en daardoor alles op alles moest zetten in de laatste getimede ronde. Hij zat vlak achter een Alpine en wist dat hij veel risico moest nemen om door te gaan naar Q2, maar nam uiteindelijk te veel risico. In de laatste bocht verloor hij de controle over de kerbstone, waarna hij op hoge snelheid in de Tecpro-barriers vloog. De impact - naar eigen zeggen bijna 50G - was dusdanig hard dat het linker voorwiel losschoot van de AMR23 en de linker sidepod aan diggelen lag.

Zondag besloot Aston Martin daarom om Stroll niet van start te laten gaan. Hij was nog wat beurs van die crash en de monteurs hadden er een flinke kluif aan om de auto in gereedheid te brengen. Op Suzuka keert Stroll gewoon weer terug achter het stuur - ook al gingen er even geruchten dat hij vervangen moest worden door Felipe Drugovich. "Ik voel me veel beter dan zondag!", zegt Stroll. "Ik voel me prima nu. Ik was in orde [in die zin dat] ik fit was om te racen, maar ik voelde me fysiek niet goed genoeg om Singapore te doen, dat is de zwaarste race van het jaar. Ik voelde het zaterdagavond opkomen en ik wist dat het niet leuk zou zijn om zondagochtend wakker te worden."

Stroll overwoog ondanks de pijn om alsnog te racen, aangezien hij het altijd als een kans ziet om op zondag voor de punten te gaan. "We zagen coureurs die vrij ver naar achteren startten en erin slaagden om zich een weg door het veld te banen en punten te pakken. Je weet nooit wat er gebeurt. Als ik me echt goed had gevoeld, dan zou ik hebben geracet. Maar ik had niet het gevoel dat dat het juiste was om te doen. Ik denk oprecht dat het mijn herstel zou hebben vertraagd om hier te komen en me weer 100 procent te voelen."

Waar Lando Norris de FIA opriep om de kerbstones in de laatste bocht aan te passen vanwege de gevaarlijke aard ervan, ziet Stroll er geen problemen mee. "Ik bedoel, misschien als het een beetje vlakker was dat het zoiets kunnen voorkomen, maar dat is ook de aard van stratencircuits. Als er geen muur staat [op een circuit als] Singapore, Monaco, Bakoe en dat soort locaties, dan zou het net zo zijn als alle andere circuits. Dat is de leuke uitdaging van stratencircuits: als je iets te hard pusht, straft de baan je af. Van elke ervaring leer je en dan laat je het achter je en concentreer je je volledig op het volgende weekend. Dat is hoe ik tegen het hele gebeuren aankijk. Het was zeker frustrerend om het weekend zo te eindigen. Er zat veel meer potentie in de auto en in dat weekend, maar zo eindigde het en nu ben ik volledig gefocust en kijk ik uit naar Suzuka", besluit de Canadees.

Video: De crash van Lance Stroll in Q1 in Singapore