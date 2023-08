Voordat het seizoen goed en wel begonnen was, raakte Lance Stroll betrokken bij een ongeluk op de fiets. Bij dat ongeval brak hij zijn pols en een teen. Dit vond drie dagen voor de eerste tests plaats, waardoor hij de testdagen vanaf de zijlijn moest bekijken. De Canadees zat een week later, tijdens de seizoensopener in Bahrein, weer achter het stuur van de AMR2023. Het bleek een erg goede auto, teamgenoot Fernando Alonso haalde al zes keer het podium met de groene bolide. Dat is een knappe prestatie van het team, vorig jaar was de formatie uit Silverstone nog het zevende team in het constructeurskampioenschap geworden.

Direct na het ongeluk waren de eerste prognoses dat Stroll pas na drie races aan het seizoen deel kon nemen, maar ondanks dat hij pas in Monaco weer volledig hersteld was, reed hij vanaf het begin mee. De 24-jarige coureur vertelde op een vraag van Motorsport.com hoe de combinatie van herstellen en racen is verlopen.

"Om na twaalf dagen na het ongeluk met gebroken botten in een F1-auto te zitten, daar waren de doktoren niet blij mee, maar ik deed het toch", grapte de Aston Martin-coureur. "Ik bedoel, het was een agressieve terugkeer, maar ik wist dat we een goede auto hadden en ik wilde rijden. Ik wist dat ik er klaar voor was. De eerste paar races was het vervelend, het deed erg veel pijn. Het voelt nu een stuk beter."

Achterstand

Waar teamgenoot Alonso al het podium op mocht, is dat Stroll nog niet gelukt. Teambaas Mike Krack laat op een vraag van Motorsport.com weten dat het aan het missen van de wintertests ligt dat de Canadees nog geen bokaal in ontvangst mocht nemen: "Hij stapte tijdens de eerste test voor het eerst in de auto, dat vergeten de mensen. De andere coureurs konden al ervaring opdoen tijdens de tests, dat miste hij."

De laatste races was Aston Martin niet het tweede team. Stroll baalt daar van: "Het was zwaarder voor ons. We moeten aan wat dingen gaan werken om te komen waar we willen zijn. Het gaat om de details, we moeten om de limieten van de auto gaan werken. We moeten een betere balans in de auto vinden en ook meer downforce zien te genereren. We hebben wat ideeën, dus ik kijk uit naar de tweede helft van het seizoen."