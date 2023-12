Waar Fernando Alonso in de eerste races van het seizoen in de schijnwerpers stond dankzij zijn podiumplaatsen en sterke prestaties in de races, bleef teamgenoot Lance Stroll anoniem rondrijden. De Canadees eindigde regelmatig op grote achterstand van Alonso, maar in de slotfase van het seizoen herpakte hij zich met de vijfde plaats in Brazilië en Las Vegas. Hij legt uit dat dit aantoonde dat hij zich steeds meer op zijn gemak voelde in de auto door aanpassingen die aan zijn wensen voldeden. "Het voelt absoluut goed om goed te presteren", zegt Stroll. "Maar ik wist dat als het pakket onder mij goed zou werken, en ik vrij kon rijden zonder om te moeten gaan met zaken die mij dwars zaten in de auto, ik op een goed niveau zat en het beste uit mezelf kon halen."

Stroll geeft aan dat er 'enkele maanden' waren waarin hij dat gevoel niet had en dus niet op zijn best kon rijden in de AMR23. "Omdat deze zich gewoon niet gedroeg zoals ik dat wilde. Als je op dit niveau dat soort problemen hebt, dat de auto zich dus niet gedraagt zoals je wil en het niet eens is met jouw rijstijl, dan werkt dat gewoon niet. Op dat soort momenten mag je niet aan jezelf twijfelen." Volgens hem is het dan belangrijker dat je als coureur beseft dat als de auto zich naar verwachting gedraagt, het goed zal gaan en dat het 'wat uitdagender' wordt als dat niet het geval is. "Dat is de Formule 1. De coureurs zitten allemaal op een heel hoog niveau en je kunt nooit competitief zijn als je je niet op je gemak voelt in de auto en het vertrouwen niet hebt. Dat is hoe ik het zie."

Stroll wijst ook nog naar technische problemen die hem dit seizoen hinderden. "Het seizoen was gevuld met pech en veel gemiste kansen", vat de Aston Martin-coureur zijn seizoen samen. "Ik gebruik het woord 'pech' liever niet, maar er waren wel gemiste kansen. Maar het is pech als ik denk aan de problemen. In Saudi-Arabië lagen we vierde toen we motorproblemen hadden. In de kwalificatie in Monaco raakten we brokstukken, was er schade aan de auto in Q2 en moesten we in het middenveld beginnen. Dan verlies je je weekend. In Suzuka, waar we een goede race hadden, begaf de achtervleugel het. In Zandvoort maakten we geen pitstop toen het begon te regenen. We bleven buiten en dat was de verkeerde beslissing. We stonden er goed voor om veel punten te pakken. Maar dat hoort bij dit seizoen."

Het wilde dus niet altijd vlotten voor Stroll, al geeft hij ook toe dat het soms mee kan zitten en soms niet. "Zolang je probeert om gewoon in het heden te blijven en je de weekenden één voor één aanpakt", stelt de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. "Als je niet volledig in het heden blijft en te veel in het verleden blijft hangen, dan mis je soms de kansen die zich later voordoen. Dat is niet goed. Het draait er echt om dat je in het heden blijft. Je moet het race voor race aanpakken en accepteren dat het soms nogal een achtbaan kan zijn. Het zal niet altijd soepel lopen, er is niet altijd sprake van een rechte lijn. Dat hoort tot op zekere hoogte bij het racen."