Lance Stroll schampt muur tijdens VT2 F1 Singapore We moesten er even op wachten, maar de eerste Formule 1-coureur die even de muur schampt in Singapore is Aston Martin-rijder Lance Stroll. De Canadees leek niet echt te ondersturen, maar dacht dat de baan breder was dan dat hij is. Gelukkig voor hem kon hij zijn weg gewoon voortzetten.