Stroll wijt P3 F1-kwalificatie Brazilië niet aan geluk: Succes zelf gecreëerd

Het was een grote verrassing dat Lance Stroll met zijn Aston Martin in Brazilië tot een derde plaats kwam in de kwalificatie in Brazilië. Volgens de Canadees was dat niet te danken aan geluk. "Ik denk niet dat dat het was, we hebben dit zelf veroorzaakt", vertelt de 25-jarige coureur na afloop van de sessie op het circuit van Interlagos. "Ik denk dat we het goed hebben gedaan om vooraan in de rij te gaan staan, waardoor we een goede positie op de baan kregen. En toen kwam het [nood]weer eraan, dus ik denk dat het een slimme zet was."

Stroll was echter verbaasd over het feit dat zijn ronde goed genoeg was voor P3, want de Canadees ging tijdens zijn snelle ronde een paar keer in de fout. "Ik voelde me flink beroerd in de auto", onthult de opvallend eerlijke rijder. "Het was heel lastig in Q3 en toen kwam de wind nog uit een andere hoek. Dat was heel moeilijk." Daarbij benadrukt de Aston Martin-man dat het van levensbelang was om vroeg op het asfalt te verschijnen tijdens de top-tien kwalificatie. "Het team heeft ons daardoor een kans gegeven om voor het slechte weer een tijd te zetten." Door die kans staat zondag op de startgrid naast Stroll Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso op P4. Een groot succes voor de Britse renstal dat in een hevig gevecht verwikkeld is voor een plekje in de top-drie in het constructeurskampioenschap.

Het is een welkome afwisseling in een moeilijke tweede seizoenshelft voor Stroll. Na Spa kwam de man uit Montreal geen enkele keer in Q3, tot vandaag. Volgens de coureur diende het succes zich al aan na de introductie van de updates tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Austin. "We waren [daar] competitief en het gevoel in de auto was goed", vertelt Stroll. "Vandaag was wel een betere dag dan dat we hadden gedacht. In Mexico was het voor iedereen zwaar, met de hoogte en het lage gripniveau."

Met name de afstelling van de auto was volgens de zoon van de teameigenaar de sleutel tot de goede prestaties van Aston Martin Racing. "De balans was de hele dag goed. Ik voelde dat de grip goed was en dan kan je blijven verbeteren, [de ronde] netter maken en voor een cleane ronde gaan."