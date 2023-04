Stroll opgelucht na P4 in GP Australië: "Mogen van geluk spreken"

Vanaf de zesde startplek kon Lance Stroll geen posities winnen bij de start, maar hij verloor er ook geen. Richting bocht 3 moest de Canadees in zijn spiegels oppassen voor Charles Leclerc, die aan de buitenkant kwam kijken voor een inhaalactie. Door het gedrang met Fernando Alonso aan de binnenkant kon Stroll weinig anders doen dan ruimte gunnen aan beide coureurs. Maar dat lukte niet. Leclerc kreeg een tik op het achterwiel, spinde de grindbak in en kon na drie bochten al uitstappen. Achteraf gaf de Monegaskische Ferrari-coureur toe dat het een race-incident betrof.

Stroll kon zijn weg vervolgen en bleef in de top-tien met uitzicht op goede punten. Door de rode vlaggen werd het veld meerdere keren weer bij elkaar gebracht. Na de tweede code rood volgde een chaotische herstart met crashes voor beide Alpines en Nyck de Vries, die na een tik van Logan Sargeant uitviel. Ook Stroll kende een spannend moment in bocht 3, waar hij wijd schoot. Zo werden zijn kansen op de derde plek, waar hij op dat moment reed, een stuk kleiner. Uiteindelijk werd de uitslag van vóór die herstart gepakt, minus de uitvallers, waardoor Stroll vierde werd.

Toch vreesde Stroll na zijn uitstapje door de grindbak dat hij de finish niet zou zien. "Ik was behoorlijk kapot van het moment in bocht 3 met een paar ronden te gaan. Ik verdedigde me ten opzichte van Carlos [Sainz] en blokkeerde mijn rechter voorwiel. Toen dacht ik dat ik het podium had weggegooid", blikt Stroll terug op dat spannende moment, dat hem uiteindelijk wel een podiumplek kostte.

Niet zo sterk

De Aston Martin-coureur hield wel de incidenten van Sergio Perez in dezelfde bocht in zijn achterhoofd en prijst zich gelukkig dat hij de AMR23 nog uit de grindbak wist te rijden. Als dat niet was gelukt, kon de Canadees de laatste herstart achter de safety car wel vergeten. "De banden waren ijskoud en ik voelde in bocht 2 een enorme snap. In bocht verdedigde ik me tegen Carlos die aan de buitenkant zat. Ik reed toen op een vuil deel van de baan en zodra ik de rem intrapte, begon deze te blokkeren en kon ik de auto niet afremmen. Ik mag van geluk spreken dat ik de auto terug kon brengen. Ik wist dat Checo daar vast was komen te staan [in de kwalificatie], dus we hadden echt geluk dat we verder konden rijden"

Net als in Bahrein en Saudi-Arabië was Aston Martin sterk, maar in Australië had het team uit Silverstone wel meer concurrentie van teams als Mercedes en Ferrari. Stroll noemt de derde podiumplek van teamgenoot Fernando Alonso 'absoluut' bemoedigend, maar zag ook de eerste tekenen dat het team het zwaar kan krijgen. "We waren niet zo snel als in de eerste paar races. De Alpines voor mijn neus waren behoorlijk snel en Carlos had een sterke race. We hadden niet zo'n voorsprong ten opzichte van de concurrentie als eerder, maar we waren nog steeds solide en behaalden een goed resultaat", besluit Stroll.