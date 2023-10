Lance Stroll moet F1-race Mexico vanuit pits starten

Het verliep in de kwalificatie al niet naar wens voor Lance Stroll met een zeventiende tijd, maar voor de Formule 1-race in Mexico wordt punten scoren voor de Canadees een uitdaging. De 25-jarige coureur moet namelijk vanuit de pits de race beginnen vanwege het overtreden van de parc ferme-regels. De keuze voor de pitstart is goed te verklaren, want met de huidige afstelling van de auto kon Stroll nauwelijks overweg. Het hele weekend loopt de Aston Martin-rijder al achter de feiten aan.

In het document van de FIA geeft technisch afgevaardigde Jo Bauer aan dat Aston Martin de vloerconstructie, de carrosseriepanelen aan de zijkant, de achterspatborden, de antirolbeugel achter en het frictiemateriaal van de voorremmen heeft aangepast, evenals de afstelling van de ophanging. Dat is in strijd met de regelgeving van de autosportfederatie, want in artikel 40.3 van de Formula One Technical Regulations staat dat zulke aanpassingen na het ingaan van parc ferme niet meer mogen.

Het was na de kwalificatie in Mexico een drukte van belang bij de stewards. De ene na de andere coureur moest zich melden, maar de enige die een straf opgelegd kreeg was Logan Sargeant. De Williams-coureur moet tien plekken inleveren. Daarmee is de Amerikaan de laatste coureur op de grid. Voor hem staat Yuki Tsunoda in zijn AlphaTauri, hij moet een gridstraf incasseren vanwege te veel motorwissels.