Aanbevolen voor jou

Stroll besteedt acht woorden aan vooruitgang bij Aston Martin F1

Formule 1
GP van China
Stroll besteedt acht woorden aan vooruitgang bij Aston Martin F1

McLaren begint krachtbron beter te snappen, maar MCL40 mist downforce

Formule 1
GP van China
McLaren begint krachtbron beter te snappen, maar MCL40 mist downforce

Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

Formule 1
GP van China
Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

F1-update: Red Bull worstelt in China, kan Antonelli leren van Max Verstappens ontwikkeling?

Formule 1
GP van China
F1-update: Red Bull worstelt in China, kan Antonelli leren van Max Verstappens ontwikkeling?

Leclerc: "Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Formule 1
GP van China
Leclerc: "Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Gasly verbaasd door Red Bull: "Zijn een beetje teruggevallen"

Formule 1
GP van China
Gasly verbaasd door Red Bull: "Zijn een beetje teruggevallen"

Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Formule 1
GP van China
Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

MotoGP
GP van Qatar
MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten
Formule 1 GP van China

Stroll besteedt acht woorden aan vooruitgang bij Aston Martin F1

Lance Stroll ziet weinig reden voor optimisme bij Aston Martin. Na een moeizame kwalificatie in China stelde de Canadees dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt ten opzichte van de seizoensopener.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De situatie bij Aston Martin Racing verschilt in China nauwelijks van die tijdens de openingsrace van het kampioenschap in Australië, zo stelt Lance Stroll. De Canadees staat er niet altijd om bekend bijzonder onderhoudend te zijn tegenover de media, zeker niet op een slechte dag.

Zaterdag in China was er opnieuw één in de lange lijst van slechte dagen van 2026. Stroll wist in de kwalificatie alleen Sergio Pérez achter zich te houden. De Mexicaan kampte tijdens de sessie met een probleem aan zijn auto, waardoor Stroll uiteindelijk als 21ste in de uitslag verscheen, met een achterstand van 2,8 seconden op de snelste tijd in Q1 van Charles Leclerc.

Dat resultaat zou zelfs als een kleine verbetering kunnen worden gezien ten opzichte van een week eerder in Melbourne, waar Stroll door een motorprobleem de garage niet eens kon verlaten. Zelf ziet hij dat echter niet zo.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Toen de Canadees na de kwalificatie in China in de mixed zone verscheen en de eerste vraag kreeg – of het team sinds vorige week vooruitgang had geboekt – antwoordde hij simpelweg: "Nee." Op de vervolgvraag of het hem in elk geval een beter gevoel gaf dat hij in Shanghai meer ronden had kunnen rijden dan in Melbourne, volgde precies hetzelfde antwoord. "Nee," zei hij, zonder verdere toelichting.

Verwacht hij dan tijdens de race nog vooruitgang? Ook daarop luidde het antwoord: "Nee." Pas bij een laatste poging van de aanwezige media kwam er een iets uitgebreider antwoord. "Is er überhaupt iets positiefs?" werd hem gevraagd. "Op dit moment niet echt, nee," reageerde Stroll.

Daarna volgden er geen verdere vragen meer. De moeizame seizoensstart van Aston Martin houdt daarmee aan. Zowel Stroll als teamgenoot Fernando Alonso strandden ook al in het eerste deel van de sprintkwalificatie. Alleen de Cadillac-coureurs eindigden achter hen op de sprintgrid. In de sprintrace op zaterdagochtend kwamen ze als zeventiende en achttiende over de streep, in een race met drie uitvallers.

Een lichtpuntje was dat beide auto’s in elk geval de volledige afstand van negentien ronden aflegden. Voor de race op zondag is het volgens Alonso de bedoeling om dat opnieuw te doen in de hoofdrace. "Proberen de race uit te rijden," zei de Spanjaard tegen DAZN toen hem werd gevraagd naar het doel voor de race in Shanghai. "Het zou mooi zijn om voor het eerst de finishvlag te zien. Vandaag lukte dat met beide auto’s, maar het was een korte race."

 

Stroll besteedt acht woorden aan vooruitgang bij Aston Martin F1

Formule 1
GP van China
Stroll besteedt acht woorden aan vooruitgang bij Aston Martin F1

McLaren begint krachtbron beter te snappen, maar MCL40 mist downforce

Formule 1
GP van China
McLaren begint krachtbron beter te snappen, maar MCL40 mist downforce

Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

Formule 1
GP van China
Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

F1-update: Red Bull worstelt in China, kan Antonelli leren van Max Verstappens ontwikkeling?

Formule 1
GP van China
F1-update: Red Bull worstelt in China, kan Antonelli leren van Max Verstappens ontwikkeling?
Vorig artikel McLaren begint krachtbron beter te snappen, maar MCL40 mist downforce

Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Formule 1
Formule 1
GP van China
Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Formule 1 wil snel besluit over Grands Prix Bahrein en Saudi-Arabië

Formule 1
Formule 1
Formule 1 wil snel besluit over Grands Prix Bahrein en Saudi-Arabië

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Alonso ziet Aston Martin stapje zetten: "Maar we zijn nog ver weg"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Alonso ziet Aston Martin stapje zetten: "Maar we zijn nog ver weg"

Stroll hekelt F1-regels 2026: "Onnodig ingewikkeld"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Stroll hekelt F1-regels 2026: "Onnodig ingewikkeld"

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Ontdekte Aston Martin pas vorig jaar waar het met Honda aan was begonnen?

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Ontdekte Aston Martin pas vorig jaar waar het met Honda aan was begonnen?

Max Verstappen krijgt toestemming om te starten in GP Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen krijgt toestemming om te starten in GP Australië

Ferrari bovenaan in eerste training nieuw F1-tijdperk, Max Verstappen P3

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Ferrari bovenaan in eerste training nieuw F1-tijdperk, Max Verstappen P3

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
