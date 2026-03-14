De situatie bij Aston Martin Racing verschilt in China nauwelijks van die tijdens de openingsrace van het kampioenschap in Australië, zo stelt Lance Stroll. De Canadees staat er niet altijd om bekend bijzonder onderhoudend te zijn tegenover de media, zeker niet op een slechte dag.

Zaterdag in China was er opnieuw één in de lange lijst van slechte dagen van 2026. Stroll wist in de kwalificatie alleen Sergio Pérez achter zich te houden. De Mexicaan kampte tijdens de sessie met een probleem aan zijn auto, waardoor Stroll uiteindelijk als 21ste in de uitslag verscheen, met een achterstand van 2,8 seconden op de snelste tijd in Q1 van Charles Leclerc.

Dat resultaat zou zelfs als een kleine verbetering kunnen worden gezien ten opzichte van een week eerder in Melbourne, waar Stroll door een motorprobleem de garage niet eens kon verlaten. Zelf ziet hij dat echter niet zo.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Toen de Canadees na de kwalificatie in China in de mixed zone verscheen en de eerste vraag kreeg – of het team sinds vorige week vooruitgang had geboekt – antwoordde hij simpelweg: "Nee." Op de vervolgvraag of het hem in elk geval een beter gevoel gaf dat hij in Shanghai meer ronden had kunnen rijden dan in Melbourne, volgde precies hetzelfde antwoord. "Nee," zei hij, zonder verdere toelichting.

Verwacht hij dan tijdens de race nog vooruitgang? Ook daarop luidde het antwoord: "Nee." Pas bij een laatste poging van de aanwezige media kwam er een iets uitgebreider antwoord. "Is er überhaupt iets positiefs?" werd hem gevraagd. "Op dit moment niet echt, nee," reageerde Stroll.

Daarna volgden er geen verdere vragen meer. De moeizame seizoensstart van Aston Martin houdt daarmee aan. Zowel Stroll als teamgenoot Fernando Alonso strandden ook al in het eerste deel van de sprintkwalificatie. Alleen de Cadillac-coureurs eindigden achter hen op de sprintgrid. In de sprintrace op zaterdagochtend kwamen ze als zeventiende en achttiende over de streep, in een race met drie uitvallers.

Een lichtpuntje was dat beide auto’s in elk geval de volledige afstand van negentien ronden aflegden. Voor de race op zondag is het volgens Alonso de bedoeling om dat opnieuw te doen in de hoofdrace. "Proberen de race uit te rijden," zei de Spanjaard tegen DAZN toen hem werd gevraagd naar het doel voor de race in Shanghai. "Het zou mooi zijn om voor het eerst de finishvlag te zien. Vandaag lukte dat met beide auto’s, maar het was een korte race."