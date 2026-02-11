Stroll: "Als Russell met 30 seconden wint, klaagt hij niet meer"

Na de shakedown in Barcelona gaf Mercedes-coureur George Russell aan dat het door de nieuwe krachtbronnen voor dit seizoen nodig zal zijn om op sommige rechte stukken terug te schakelen. "Dat zal waarschijnlijk ook zo zijn, maar eerlijk gezegd voelde dat niet zo abnormaal", voegde de Brit toe.

De nieuwe F1-motoren leunen vanaf 2026 meer op de elektromotor voor het vermogen. Waar die verhouding in de voorgaande jaren eerder rond 80-20 lag in het voordeel van de interne verbrandingsmotor, is dat dit jaar eerder 50-50. Lance Stroll geeft aan geen fan te zijn van de nieuwe motoren, maar stelt dat de zorgen van Russell snel verdwenen kunnen zijn.

"Ik zeg het al langer: wat mij betreft zouden atmosferische motoren met synthetische brandstoffen mooi zijn geweest", zegt Stroll tegen onder meer Motorsport.com. "Maar ik maak de regels niet, ik bestuur alleen de auto's."

"Ik weet zeker dat George, als hij straks in Australië met dertig seconden voorsprong wint in zijn Mercedes, zich niet al te druk zal maken over terugschakelen op de rechte stukken en lift and coast", grapt Stroll. "Misschien verandert hij dan van mening."

Niet volledig op de limiet

Er zijn ook al gesuggereerd door coureurs dat het liften ook in de kwalificatie moet gebeuren, als zij de batterij optimaal willen benutten voor een snelle rondetijd. Dat ziet Stroll niet per se als een positieve ontwikkeling.

"Helaas is de autosport steeds meer die kant opgegaan, met onder andere batterijvermogen", zegt Stroll. "In de tien jaar dat ik meedraai, gaat het zelfs in races al om brandstofmanagement, bandenmanagement - je rijdt gewoon niet meer constant voluit."

"Zelfs met de huidige banden, en ook in veel kwalificatieronden onder bepaalde omstandigheden, ga je niet volledig op de limiet. Ik zou graag in een F1-tijdperk rijden zoals vroeger, met pitstops om bij te tanken, lichte auto's en goede banden, waarin je altijd voluit gaat. Maar helaas is dat nu niet de realiteit. Maar goed, wie er in Australië op pole staat, zal er waarschijnlijk niet om malen."

Lance Stroll is geen groot fan van de nieuwe F1-regels. Foto door: Aston Martin Racing

De nieuwe regels leiden ook tot de vraag of bepaalde coureurs een verschil kunnen maken, ook op dit vlak. Stroll stelt dat dit wel gaat meevallen. "Ik denk dat alle coureurs het vrij snel door zullen hebben", meent de Canadees. "En daarna zal gewoon de motorfabrikant met twintig pk meer uiteindelijk het verschil maken."