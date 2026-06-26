Stroll geeft uitleg over het radiobericht "voor de monteurs en Lawrence"
Terug in Montreal vertelde Stroll aan zijn team dat hij de race alleen "voor de monteurs” en voor zijn vader Lawrence, de feitelijke teameigenaar, uitreed
Het radiobericht van Lance Stroll in ronde 40 in Montreal trok de aandacht van toeschouwers toen de Formule 1 het opnam in de "Radio Rewind”-video na afloop van het raceweekend. Nadat hij van zijn ingenieur Gary Gannon had gehoord hoe groot de achterstand op de auto achter hem was, maakte Stroll duidelijk dat hij zich niet echt druk maakte om de details – en dat hij alleen doorrijdde voor zijn monteurs en zijn vader, de eigenaar van het team.
"Ik rijd de race uit voor de monteurs, dat is alles," zei hij via de radio terwijl hij op de 15e plaats reed.
"Ik begrijp het volkomen, Lance," was het antwoord van Gannon. "Ik begrijp het volkomen."
"...en Lawrence," voegde Stroll eraan toe. "Ik rijd de race uit voor de monteurs en Lawrence. Dat is alles."
Toen hem werd gevraagd wat er achter die berichten schuilging, gaf de Canadees toe dat hij inderdaad "wat motivatie moet vinden“ om in een van de traagste auto’s op de huidige F1-startgrid te rijden.
"Ik bedoel, we zijn het hele jaar al extreem traag geweest," zei Stroll, "en Canada was zo’n race waarbij we, weet je wel, met een ruime achterstand de laatste auto waren. En op zulke momenten ben je als coureur soms gewoon, ja, aan het volhouden, en is het daarbuiten niet zo leuk – dus moet je wat motivatie vinden achter het stuur in de cockpit.
"Ik bedoel, natuurlijk dacht ik tijdens die race aan de monteurs die zo lang hebben doorgewerkt, en, weet je, aan Lawrence die dit team heeft opgebouwd, die alles op Silverstone heeft geregeld, en, weet je, super gepassioneerd is over het project. Dus ik had dat beetje motivatie nodig om gewoon door te blijven gaan op het circuit, ook al lagen we op dat moment waarschijnlijk vier of vijf ronden achteraan. Maar ja, het zijn zware tijden voor ons, uitdagende tijden.”
Lance Stroll, Aston Martin Racing, met zijn race-ingenieur Gary Gannon
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Aston Martin staat momenteel tiende in het constructeurskampioenschap met slechts één punt, met alleen Cadillac achter zich. Het is de slechtste seizoensstart van het Silverstone-team sinds het project in 2021 van start ging. Stroll zei dat de vragen over motivatie niet alleen betrekking hebben op de coureurs van het team.
"Het is wat het is, ik bedoel, niet alleen als coureur, maar ook voor alle ingenieurs die tussen de races door elke dag naar de fabriek gaan," zei hij.
"Ze maken hier langs het circuit lange dagen, de monteurs die dit uit passie doen, omdat ze een hart voor de sport hebben. Het gaat dus om het hele team; het is voor iedereen een moeilijke tijd, maar ik twijfel er niet aan dat we een geweldig team kunnen zijn. We hebben geweldige mensen en fantastische faciliteiten, dus we zijn nu nog niet waar we willen zijn, maar in de toekomst weet ik zeker dat we er zullen komen.”
Aston Martin ontwikkelt, in tegenstelling tot de meeste teams, zijn auto niet tijdens de openingsfase van het kampioenschap, maar heeft besloten zich te concentreren op het leveren van één groot upgradepakket halverwege de zomer.
"Toen we als groep bij elkaar kwamen en bespraken wat de beste manier is om verder te gaan, en wat de, weet je wel, slimste stappen zijn," legde Stroll uit.
"Ik denk dat het de juiste keuze was om te wachten tot de motor en het chassis in Hongarije, Zandvoort of waar dan ook op elkaar zijn afgestemd, dus ja, op dit moment zitten we ver achter op het tempo, dus we hebben grote stappen nodig om onze achterstand in te halen; kleine, stapsgewijze upgrades zullen volgens mij niet veel verschil maken, omdat we vier seconden achterlopen op de koplopers, dus we hebben dat grote pakket nodig, wanneer dat ook komt.
"Hopelijk kunnen we er vrij snel achter komen, en dat zou de auto direct beter moeten laten presteren. Ik zie niet in waarom het zo ingewikkeld zou moeten zijn om het in de loop van meerdere races te begrijpen – misschien een sessie of twee – maar hopelijk zien we snel grote verbeteringen. Maar de tijd zal het leren; ik heb daar niet alle antwoorden op."
Stroll heeft dit jaar nog geen enkel punt gescoord.
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