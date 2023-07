Stroll: Formule 1 speelt met vuur als Spa niet wordt aangepast

De autosportwereld werd zaterdag opgeschrikt door het nieuws dat Dilano van ’t Hoff om het leven is gekomen bij een zwaar ongeluk op Spa-Francorchamps, waar hij meedeed aan een race in het Formula Regional Championship by Alpine. De Nederlander raakte op een nat circuit betrokken bij een crash boven op de Raidillon, waarna zijn auto dwars op de baan kwam te staan. Door de vele spray was het zicht bijzonder slecht. Adam Fitzgerald merkte de bolide van MP Motorsport niet op tijd op en reed bij Van ’t Hoff in de flank. De 18-jarige overleefde het ongeval niet.

“Het verhaal van de dag is niet de race”, zegt Lance Stroll na de sprintrace in Oostenrijk. “Een jonge coureur heeft vandaag zijn leven verloren in Spa. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie.”

In 2019 kwam op dezelfde plek Anthoine Hubert om het leven bij een ongeluk in de Formule 2. “Het klopt niet wat er vandaag gebeurd is”, vervolgt de Canadees. “Het is afgrijselijk. Die bocht moet worden bekeken en aangepast, want we hebben in vijf jaar tijd twee jonge talenten verloren. Over een paar weken gaan wij ernaartoe. We moeten serieus gaan nadenken over wat we aan die bocht kunnen doen. Het is nooit een leuke bocht geweest om doorheen te gaan. Elke keer als we die bocht nemen, zetten we ons leven op het spel. En vandaag is er iets vreselijks gebeurd.”

Volgens Stroll is er tijdens vergaderingen van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) wel gesproken over de noodzaak om dit deel van het Belgische circuit aan te passen. “We bespreken het, maar vervolgens verdwijnt het weer naar de achtergrond”, aldus Stroll. “Maar er moet wat veranderen. Ze moeten iets gaan doen. We spelen met vuur als er we er over een paar weken rijden. Opnieuw. En niet alleen wij. Ook de kids die in de Formule 2 en de Formule 3 rijden. Iedereen die door die bocht gaat. Zelfs als het droog is, want het is een blinde bocht. Als je daar de controle over de auto verliest, de baanafzetting raakt en terug de baan opkomt, en er raast vervolgens een auto met meer dan 300 kilometer per uur op je af, dan ben je de sigaar.”

Pierre Gasly, die zeer goed bevriend was met Hubert en eerder al pleitte voor veranderingen aan het circuit van Spa, deelt de mening van Stroll. “We zijn allemaal geschokt en extreem bedroefd over wat er vandaag is voorgevallen”, reageert de Alpine F1-coureur. “Het doet de gedachten teruggaan naar wat er een paar jaar geleden met Anthoine is gebeurd. Het is gewoon verkeerd. Het zou niet mogen gebeuren dat we op deze manier jonge talenten kwijtraken.”

“Er zal een onderzoek moeten komen naar wat er precies gebeurd is en men zal ervoor moeten zorgen dat zoiets in de toekomst niet weer kan gebeuren. Want het is genoeg geweest. Om op deze manier een talent te verliezen is extreem verdrietig. Ik hoop echt dat er actie wordt ondernomen door alle mensen die betrokken zijn bij de veiligheid van alle coureurs. Want dit was niet de eerste keer. Dit had nooit mogen gebeuren. Ik bedoel, we hadden een paar jaar geleden ook al niet zo’n situatie mogen hebben. Er moet absoluut onderzoek worden gedaan.”

'Slecht zicht bij regen een grote factor'

Fernando Alonso vraagt zich af of het probleem bij het circuit ligt. De Aston Martin-coureur wijst naar het slechte zicht bij natte condities. “Ik weet niet of het het circuit was of de snelheid en het zicht”, zegt de tweevoudig Formule 1-kampioen. “Ik denk eigenlijk dat het zicht de grootste factor was. Dus ik weet niet of Spa zelf het probleem is. Als er in Monza een auto midden op de baan komt te staan, dan zul je die ook niet zien [in de regen]. Het is gewoon dat het zicht zo slecht is. Maar wat er vandaag gebeurd is, mag nooit weer gebeuren. Dit moet de laatste keer zijn geweest.”

Mocht men tot de conclusie komen dat de huidige lay-out met Eau Rouge en Raidillon op de schop moet omwille van de veiligheid, dan heeft Alonso daar niettemin vrede mee. “Ja, natuurlijk”, roept hij meteen. ”Dit soort ongelukken wil niemand. Maar als je op een stratencircuit zoals Baku crasht, kom je ook op de baan te staan. Het is alleen een verschil of je 120 kilometer per uur rijdt en het zicht prima is of dat je 300 kilometer per uur rijdt en je geen hand voor ogen ziet.”