Misschien wel de grootste verrassing van de dag - op het noodweer na - is dat Lance Stroll in de Aston Martin als derde mag beginnen aan de Grand Prix van Brazilië zondag. De Canadees had het de laatste Formule 1-weekenden bijzonder lastig, maar was wel hoopvol voor een goede prestatie. "De auto voelde door de hele sessie heen erg goed, terwijl de omstandigheden wel wat tricky waren", vertelt de 25-jarige Aston Martin-man.

Voor Stroll was het een goede dag, maar hij ging met de hakken over de sloot door vanuit Q2 naar de top-tien kwalificatie. In die sessie viel dus het dubbeltje de goede kant op voor hem. Dat was ook verrassend voor de Canadese rijder, die niet had gedacht dat zijn ronde goed genoeg zou zijn voor een derde plaats. "Mijn ronde was eigenlijk best slecht", onthult de eerlijke coureur na afloop van de kwalificatie. "De omstandigheden veranderden echter heel snel." Stroll vertelt ook waar het in de ronde fout ging: "Ik verremde me een aantal keer en ik miste daardoor een paar keer de apex. Maar het is goed genoeg voor de top-drie, dus het is een goed resultaat."

Het is voor Stroll een hele welkome afwisseling na een dramatische serie. De Canadees kwam voor het eerst sinds Spa weer in Q3 terecht, sindsdien miste de rijder zelfs een aantal keren het tweede gedeelte van de kwalificatie. Als klap op de vuurpijl staat hij nu voor de derde keer dit seizoen voor zijn teamgenoot Fernando Alonso, die een positie achter hem staat. Stroll wil dan ook heel graag de stijgende lijn de rest van het seizoen doortrekken. "Het waren een paar hele zware weekenden", noemt de uit Montreal afkomstige coureur. "We hadden het goed gedaan in Austin, maar een paar dagen later hadden we in Mexico een veel zwaarder weekend. Vandaag was dus een hele goede dag."