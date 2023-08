Stroll staat AMR23 op Monza af aan Drugovich voor eerste F1-training

Sinds begin 2022 zijn de Formule 1-teams verplicht om minimaal twee keer per seizoen een coureur met minder dan twee Grands Prix ervaring een kans te geven tijdens een officiële F1-training. De meeste teams moeten daar in de resterende negen raceweekenden nog invulling aan geven en dus begint de tijd langzamerhand te dringen. Aston Martin wil problemen in ieder geval voor zijn en heeft daarom besloten om komend weekend alvast een van deze twee trainingen in te plannen. Lance Stroll staat vrijdag zodoende langs de kant tijdens de eerste vrije training in Monza, want hij moet plaatsmaken voor reservecoureur Felipe Drugovich.

Het wordt niet de eerste kennismaking van Drugovich met de AMR23. Eerder dit jaar mocht de Braziliaan, die vorig jaar Formule 2-kampioen werd, al invallen tijdens de wintertests in Bahrein. Daar kreeg hij de kans omdat Stroll in de aanloop naar de test beide polsen en een teen had gebroken bij een fietsongeluk. Inmiddels is de bolide doorontwikkeld en dus weet Drugovich dat zijn trainingssessie ook belangrijk wordt voor de correlatie tussen circuit en de simulator. "Ik kan niet wachten om weer achter het stuur van de AMR23 te kruipen", zegt hij over zijn kans om in Monza een F1-training af te werken.

"De auto voelde geweldig toen ik ermee reed tijdens de wintertest en het wordt fascinerend om te voelen hoeveel de auto sindsdien is verbeterd. Ik heb veel tijd doorgebracht in de simulator om te helpen bij de ontwikkeling, dus het wordt voor mij ook heel waardevol om te achterhalen hoe dat correleert met de werkelijkheid", vervolgt Drugovich. "Het is ook een fantastische kans om te laten zien wat ik tijdens mijn testprogramma heb geleerd. Sinds Bahrein heb ik veel kilometers gemaakt in een F1-auto, dus ik weet nog beter hoe ik waardevolle feedback aan het team kan geven."

Aston Martin wordt in Monza het vijfde team dat dit jaar een van de twee verplichte rookietrainingen afwerkt. McLaren, AlphaTauri en Williams deden dat in Bahrein al met de inzet van nieuwkomers Oscar Piastri, Nyck de Vries en Logan Sargeant. Afgelopen weekend werd Ferrari het vierde team door Robert Shwartzman te laten rijden tijdens VT1 in Zandvoort.