Lammers sluit uitstel Nederlandse Grand Prix naar 2021 niet uit

Donderdag werd bekend dat de Nederlandse en Spaanse Grand Prix zijn uitgesteld en er dit jaar geen Grand Prix van Monaco wordt verreden als gevolg van het coronavirus. Een enorme domper voor de organisatie van de Dutch GP zou je zeggen, die al een jaar lang - en eigenlijk al veel langer - volop bezig is met de voorbereidingen op de eerste Nederlandse Formule 1-race sinds 1985.

"We zijn oké", laat Lammers tegenover Motorsport.com weten op de vraag of de organisatie nu voor grote logistieke problemen komt te staan. "Natuurlijk vinden we het jammer voor de fan, maar tegelijkertijd leeft die fan in dezelfde wereld als wij. Het is het virus dat ons allemaal in zijn greep houdt en ervoor zorgt dat we op het moment nergens controle over hebben." Volgens de voormalig Formule 1-coureur is het niet gepast om in deze tijden van crisis te lopen morren. "We willen op dit moment absoluut niet zielig gaan lopen doen over hoe ongemakkelijk en slecht en droevig het is. Er zijn bedrijven die van het ene op het andere moment de deuren hebben moeten sluiten en er zijn mensen die hun dagelijkse inkomsten hebben zien teruglopen naar nul. Er is op dit moment zoveel meer in de wereld gaande dat het totaal verkeerd zou zijn om op 3 mei een Grand Prix te hebben. Ook al zouden we in staat zijn om het te doen, dan is het nog de vraag of je het wel moet willen."

Voor Lammers kwam het nieuws vanzelfsprekend niet als een verrassing. Eerder verklaarde hij al tegenover Motorsport.com dat hij niet verbaasd zou zijn als de Nederlandse Grand Prix zou worden verzet. "We hebben het natuurlijk zien aankomen", zegt hij nu. "Het meest belangrijke is nou: 'Oké, niet op 3 mei, maar wanneer dan wel?'" Mogelijk wordt er gekeken naar een datum in augustus. De Formule 1 heeft de verplichte zomerstop in elk geval verplaatst naar de maanden maart en april om zo mogelijk in augustus nog enkele races in te kunnen halen. Lammers wil echter niet op de zaken vooruit lopen. "We zouden het geweldig vinden als we in juli kunnen zeggen dat het land en de wereld zijn verlost van het virus. Maar hoe realistisch is dat? Op dit moment moeten we gewoon klaar zijn voor alle mogelijke scenario's. Zelfs als fan zijnde zou je je moeten afvragen of het niet beter is om het met een jaar uit te stellen. Alles is mogelijk. Stel dat je je focust op een race in augustus, dan zou het zomaar een kwestie van tijd kunnen zijn dat je die ook weer moet cancellen."

Lammers wijst nog maar eens op de ernst van de situatie. "In Bergamo vindt elk half uur een uitvaart plaats", aldus de Zandvoorter. "Als je je als fan die een kaartje heeft gekocht zorgen maakt over wanneer de Grand Prix is, dan is dat in het licht van alles wat er op het moment gaande is maar een licht ongemak. Geen drama of ramp. Mensen die de ene dag gezond zijn, kunnen een week later voor hun leven vechten. Als dat niet bij iemand in je directe omgeving is gebeurd, dan mag je jezelf gelukkig prijzen."

De race met een heel jaar uitstellen. Is dat werkelijk iets wat kan gebeuren? "We hebben ons erbij neergelegd dat dit een van de consequenties kan zijn", zegt Lammers. Het coronavirus laat zich immers lastig voorspellen. "Er zijn landen waar het virus nog niet heeft toegeslagen. Waar bevinden wij ons in het grafiek? In China is men het onder controle aan het krijgen, maar in welk stadium zitten wij op dit moment? We mogen graag denken dat we het onder controle hebben, maar dat is niet zo. Het is het virus dat ons allemaal onder controle heeft."

Met medewerking van Adam Cooper

