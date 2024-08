Lage verwachtingen bij Ferrari na vrijdag F1 GP Zandvoort

Ferrari is niet goed begonnen aan het Formule 1-weekend op Zandvoort. Carlos Sainz kon in de representatieve tweede training niet meedoen vanwege een versnellingsbakprobleem en de snelheid van Charles Leclerc bleek voldoende voor een matige negende tijd. Onder andere Kevin Magnussen in de Haas en Yuki Tsunoda in de RB stonden aan het einde van de sessie boven Leclerc. Na afloop van de sessie spreken beide coureurs de verwachting uit dat er een wonder nodig is willen ze goede punten scoren.

"[Het was] zwaar, precies zoals we hadden voorspeld. We hebben jammer genoeg niet dezelfde snelheid als de jongens voor ons", baalt Leclerc na de vrijdagse actie. Wel heeft hij het idee dat P9 niet helemaal bij de realiteit past. "We staan er beter voor dan de tijdenlijsten doen lijken, maar we kunnen zoals het nu lijkt zeker weten niet voor de winst meedoen. Er is nog veel werk te doen en daar zijn we dan ook nu mee bezig. Het is wachten op het moment dat het zich uitbetaalt, ik hoop dat dat snel is."

Het enige dat Leclerc hoopt, is dat de weergoden zich zaterdag flink laten gelden, al verwacht hij ook op een natte baan geen wonderen. "Ik ga dan proberen om wat speciaals te doen", aldus de nummer drie uit de WK-stand. "Maar we hebben het nu wel over gaten die te groot zijn om wat speciaals te doen. Als we binnen twee of drie tienden komen, dan kunnen we misschien dat speciale laten zien. Als dat niet lukt, dan voorspel ik een zwaar weekend voor ons."

Sainz: Wij zijn op Zandvoort het zwakst

Leclerc kon in de tweede training wel een tijd noteren, maar voor Sainz was dat gezien de versnellingsbakproblemen niet mogelijk. Daardoor miste hij waardevolle tijd op de baan. "We zien het vanaf nu als een soort sprintweekend, want we hebben maar een training om op snelheid te komen voordat we moeten kwalificeren. We moeten ervoor zorgen dat we sterk beginnen", vertelt de Spanjaard, die benadrukt hoe erg hij baalt van het missen van VT2. "We hadden beide auto's op de baan nodig, want we weten dat we hier het zwakst zijn. Dat komt door de lange bochten met veel downforce. Op dat gebied is onze auto nog altijd wat slechter dan onze concurrentie. Het was fijn geweest als we wat dingen op de auto's konden testen."

Video: Samenvatting van de tweede F1-training op Zandvoort, zonder Sainz