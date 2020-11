F1 Tech: De laatste ontwikkelingen in Turkije

Dit is de naakte voorrem van de Alpha Tauri AT01 zonder dat de remtrommel is gemonteerd. Rechts van de geperforeerde remschijf zie je een extra omhulsel dat de luchtstroom kan bewerken.

Op deze foto is de trommel wel gemonteerd en nu kunnen we aan het uiteinde het omhulsel nog zien. Het vormt een gleuf die de luchtstroom begeleidt door de remmen.

Renault F1 Team R.S.20

Foto door: Giorgio Piola

Zonder koetswerk op de sidepod van de Renault kunnen we goed zien hoe de elektronica en de radiatoren worden verpakt. In het midden is de horizontale impactspar te zien. Die is lager gemonteerd om ruimte vrij te houden voor de luchtstroom in de inlaat van de sidepod. Voor de radiator zien we een net dat broksstukken en stukjes rubber van de band uit de radiator moet houden.