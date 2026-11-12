Formule 1 GP van Brazilië

Laatste Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss geveild voor meer dan $6 miljoen

De allerlaatste ooit gebouwde Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss gaat naar een veiling bij RM Sotheby's

Lydia Mee

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 11:46

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Outside the Paddock



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De laatste Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss die de fabriek verliet, is terug op de markt. RM Sotheby's waardeert de dakloze speedster op meer dan 6 miljoen dollar (4,5 miljoen pond).

De auto, met chassisnummer 75, maakt deel uit van de online Sealed December-veiling van het veilinghuis. Bieden kan van 25 november tot en met 2 december.

Mercedes en McLaren bouwden van juni 2009 tot eind december 2009 75 exemplaren van de Stirling Moss als laatste versie van de SLR. De auto heeft geen dak, voorruit of zijruiten, en zijn 650 pk sterke V8 met compressor zorgt voor een topsnelheid van 350 km/u. Destijds kostte hij 750.000 euro en werd hij alleen aangeboden aan bestaande SLR-eigenaren.

Volgens RM Sotheby's werd deze auto nieuw besteld door de koninklijke familie van Koeweit, in december 2009 voltooid en in maart 2010 voor het eerst geregistreerd in Zwitserland. Geen enkele andere Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss heeft lak in Fire Opal Red. Hij heeft ook een rood lederen interieur met gele stiksels, gouden remklauwen en een stereo-installatie, waarvan wordt aangenomen dat slechts één ander exemplaar van dit model die vanaf nieuw had.

De auto wisselde voor het laatst van eigenaar tijdens de Zoute-veiling van Bonhams in Knokke-Heist, België, op 6 oktober 2024, toen hij zonder minimumprijs voor 3,22 miljoen euro werd verkocht.

De nieuwe eigenaar verscheepte hem naar de Verenigde Staten, waar hij zojuist door G&K Automotive in Californië straatlegaal is gemaakt onder de Show or Display-regel, die het mogelijk maakt kleine aantallen historisch belangrijke auto's te importeren.

"De auto werd in december 2009 door de fabriek voltooid, gebouwd volgens Europese specificaties en nieuw geleverd aan Zwitserland, waar hij op 16 maart 2010 voor het eerst werd geregistreerd in het kanton Vaud", concludeerde de advertentie. "Sindsdien heeft hij vanaf nieuw slechts 32,9 mijl gereden."

Andere interessante auto's die bij RM Sotheby's worden geveild, zijn onder meer een Ferrari F430 Spider uit 2009, een Mercedes-Benz SLS AMG Black Series uit 2014 en een Porsche 911 Turbo Classic Series "Project Gold" uit 2018.

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