Bestel snel de laatste kaarten voor de Grand Prix van België 2021.

Over een week gaat de tweede helft van het F1-seizoen 2021 van start met de Grand Prix van België op het historische Spa-Francorchamps. De race op het glooiende circuit in de Ardennen is voor fans en rijders een jaarlijks hoogtepunt.

Afgelopen week werd bekend dat het circuit per dag 75.000 fans mag verwelkomen. Er zijn nog een aantal tickets beschikbaar dus wil je erbij zijn en de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen van dichtbij meemaken? Bestel dan hier je tickets voor de Grand Prix van België. Let op: wees er snel bij want er is nog maar een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar.

Fans die afreizen naar de GP van België moeten in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. Dit werkt ook via de Nederlandse CoronaCheck-app. In dit artikel vertellen we je er alles over.

Alles wat je moet weten over een trip naar de GP van België: GP van België: Tickets, de beste tribunes, overnachten, parkeren en meer