Laatste Ferrari F1-bolide Michael Schumacher in november geveild

Michael Schumacher kwam tussen 1996 en 2006 elf seizoenen uit voor Ferrari. De immens succesvolle samenwerking leverde vijf coureurstitels en 72 Grand Prix-zeges op voor de Duitser, die de Scuderia bovendien ook aan zes constructeurstitels hielp. Zijn laatste zeven overwinningen boekte Schumacher in 2006, toen hij tot en met de laatste race om de wereldtitel streed met Fernando Alonso. Vijf van deze zeges stelde hij veilig in de Ferrari 248 F1 met chassisnummer 254 en precies deze bolide wordt vanaf 14 november aanstaande aangeboden door veilinghuis RM Sotheby's.

De Ferrari 248 F1 is de eerste F1-auto van Ferrari die voorzien is van een 2,4 liter V8-motor. Daarmee voldeed de Italiaanse fabrikant aan de nieuwe motorformule, die begin 2006 in werking trad. De auto is sinds december 2007 in handen van de huidige eigenaar en gaat nu dus in de verkoop. In 2008 heeft chassisnummer 254 een Ferrari Classiche-certificaat gekregen en sindsdien is de bolide enkele malen ingezet tijdens privétests in Fiorano. In 2017 was deze auto bovendien al eens te zien tijdens de tentoonstelling 'Seeing Red: 70 years of Ferrari' in het Petersen Automotive Museum in Los Angeles.

Een van Schumachers laatste en een van Raikkonens eerste

De 248 F1 met chassisnummer 254 debuteerde op 4 april 2006 tijdens een test van Luca Badoer op Vallelunga, waarna de bolide tijdens de Grand Prix van San Marino voor het eerst werd ingezet in een raceweekend. De door Aldo Costa ontworpen auto greep in Imola in handen van Schumacher meteen de hoofdprijs, terwijl de coureur zelf het recordaantal pole-positions van Ayrton Senna evenaarde. Daarna wist Schumacher de Grands Prix van Europa, Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland met dit chassis op zijn naam te schrijven. De Hongaarse Grand Prix was vervolgens de laatste race waarin chassis 254 werd ingezet.

Schumacher nam na die race op de Hungaroring nog eenmaal plaats in de 248 F1 met chassisnummer 254. Dat was tijdens de Ferrari Finali Mondiali op Monza, waar hij een demo-run verrichte met de bolide. De Duitser ging vervolgens voor de eerste maal met F1-pensioen en werd bij de Scuderia vervangen door Kimi Raikkonen. De Fin, die in 2007 meteen wereldkampioen zou worden, heeft eind januari dat jaar vier dagen in chassis 254 getest. Deze bewuste bolide is dus niet alleen dat laatste bolide waar Schumacher een F1-race mee won, maar vermoedelijk ook de eerste Ferrari waar Raikkonen mee getest heeft.