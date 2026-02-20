De laatste dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers
Charles Leclerc rijdt de snelste tijd van de test, drie raceafstanden voor Haas F1 Team en weinig actie voor Aston Martin: dit zijn de belangrijkste statistieken van de laatste testdag van 2026.
De laatste dag van de tweede F1-wintertest van 2026, die van 18 tot 20 februari in Bahrein plaatsvond, zit erop! Hier volgen hier de belangrijkste cijfers van de vrijdagse actie.
Het aantal kilometers per team
|Team
|Coureur(s)
|Gereden ronden
|Afgelegde kilometers
|Haas
|
Ocon
Bearman
|170
|920
|Racing Bulls
|Lindblad
|165
|893
|Williams
|
Sainz
|141
|763
|Audi
|
Hülkenberg
Bortoleto
|135
|731
|Ferrari
|Leclerc
|132
|714
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|131
|709
|Red Bull
|
Hadjar
Verstappen
|124
|671
|Alpine
|Gasly
|118
|639
|McLaren
|
Piastri
Norris
|113
|612
|Cadillac
|
Pérez
Bottas
|99
|536
|Aston Martin
|Stroll
|6
|33
Audi kende een productieve laatste testdag voorafgaand aan het F1-seizoen 2026.
Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Het aantal kilometers per motorfabrikant
|Motor
|Team(s)
|Gereden ronden
|Afgelegde kilometers
|aantal km per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|503
|2722
|681
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|401
|2170
|723
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|289
|1564
|782
|Audi
|Audi
|135
|731
|731
|Honda
|Aston Martin
|6
|33
|33
De snelste tijden van de laatste testdag van week 2
|Pos.
|Coureur
|TEAM
|Ronden
|Tijd
|verschil
|1
|Leclerc
|Ferrari
|132
|1.31.992
|2
|Norris
|McLaren
|47
|1.32.871
|+0.879
|3
|Verstappen
|Red Bull
|65
|1.33.109
|+1.117
|4
|Russell
|Mercedes
|82
|1.33.197
|+1.205
|5
|Gasly
|Alpine
|118
|1.33.421
|+1.429
|6
|Bearman
|Haas
|88
|1.33.487
|+1.495
|7
|Bortoleto
|Audi
|71
|1.33.755
|+1.763
|8
|Antonelli
|Mercedes
|49
|1.33.916
|+1.924
|9
|Lindblad
|Racing Bulls
|165
|1.34.149
|+2.157
|10
|Sainz
|Williams
|141
|1.34.342
|+2.350
|11
|Piastri
|McLaren
|66
|1.34.352
|+2.360
|12
|Ocon
|Haas
|82
|1.34.494
|+2.502
|13
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1.34.511
|+2.519
|14
|Bottas
|Cadillac
|38
|1.35.290
|+3.298
|15
|Hülkenberg
|Audi
|64
|1.36.019
|+4.027
|16
|Pérez
|Cadillac
|61
|1.40.842
|+8.850
|17
|Stroll
|Aston Martin
|6
|-
Overzicht van de rode vlaggen
Andrea Kimi Antonelli was vrijdag de enige coureur die een rode vlag veroorzaakte.
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
|Auto
|Coureur
|Tijd
|Reden
|Mercedes
|Antonelli
|10.11u
|Stilgevallen
|-
|-
|11.55u
|FIA-test
|-
|-
|16.55u
|FIA-test
