Statistieken
Formule 1 Wintertest Bahrein II

De laatste dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Charles Leclerc rijdt de snelste tijd van de test, drie raceafstanden voor Haas F1 Team en weinig actie voor Aston Martin: dit zijn de belangrijkste statistieken van de laatste testdag van 2026.

Bjorn Smit Fabien Gaillard
Gepubliceerd:
51

De laatste dag van de tweede F1-wintertest van 2026, die van 18 tot 20 februari in Bahrein plaatsvond, zit erop! Hier volgen hier de belangrijkste cijfers van de vrijdagse actie.

Het aantal kilometers per team

Team Coureur(s) Gereden ronden Afgelegde kilometers
Haas

Ocon

Bearman

 170 920
Racing Bulls Lindblad 165 893
Williams

Sainz

 141 763
Audi

Hülkenberg

Bortoleto

 135 731
Ferrari Leclerc 132 714
Mercedes

Antonelli

Russell

 131 709
Red Bull

Hadjar

Verstappen

 124 671
Alpine Gasly 118 639
McLaren

Piastri

Norris

 113 612
Cadillac

Pérez

Bottas

 99 536
Aston Martin Stroll 6 33
Audi kende een productieve laatste testdag voorafgaand aan het F1-seizoen 2026.

Audi kende een productieve laatste testdag voorafgaand aan het F1-seizoen 2026.

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Het aantal kilometers per motorfabrikant

Motor Team(s) Gereden ronden Afgelegde kilometers aantal km per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 503 2722 681
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 401 2170 723
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 289 1564 782
Audi Audi 135 731 731
Honda Aston Martin 6 33 33

De snelste tijden van de laatste testdag van week 2

Pos. Coureur TEAM Ronden Tijd verschil
1 Leclerc Ferrari 132 1.31.992  
2 Norris McLaren 47 1.32.871 +0.879
3 Verstappen Red Bull 65 1.33.109 +1.117
4 Russell Mercedes 82 1.33.197 +1.205
5 Gasly Alpine 118 1.33.421 +1.429
6 Bearman Haas 88 1.33.487 +1.495
7 Bortoleto Audi 71 1.33.755 +1.763
8 Antonelli Mercedes 49 1.33.916 +1.924
9 Lindblad Racing Bulls 165 1.34.149 +2.157
10 Sainz Williams 141 1.34.342 +2.350
11 Piastri McLaren 66 1.34.352 +2.360
12 Ocon Haas 82 1.34.494 +2.502
13 Hadjar Red Bull 59 1.34.511 +2.519
14 Bottas Cadillac 38 1.35.290 +3.298
15 Hülkenberg Audi 64 1.36.019 +4.027
16 Pérez Cadillac 61 1.40.842 +8.850
17 Stroll Aston Martin 6 -  

Overzicht van de rode vlaggen

Andrea Kimi Antonelli was vrijdag de enige coureur die een rode vlag veroorzaakte.

Andrea Kimi Antonelli was vrijdag de enige coureur die een rode vlag veroorzaakte.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Auto Coureur Tijd Reden
Mercedes Antonelli 10.11u Stilgevallen
- - 11.55u FIA-test
- - 16.55u FIA-test
Meer over de laatste testdag:

