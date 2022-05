Kwalificaties Ferrari zorg voor Verstappen? "Wij hebben het hier ook nodig"

Voor het eerst dit jaar begint Max Verstappen een Formule 1-weekend als leider in het wereldkampioenschap. De Limburger heeft een achterstand van 46 punten op Charles Leclerc omgebogen in een voorsprong van zes punten, waardoor best te stellen valt dat hij het momentum aan zijn zijde heeft. "Maar zo voel ik dat niet echt, daar heb je ook een beetje geluk voor nodig", reageert Verstappen in de persconferentie. "De race in Spanje was erg hectisch en we hadden de snelheid niet echt te pakken over één ronde. In de beginfase liep Charles ook een beetje bij mij weg, voordat ik van de baan ging en allerlei problemen kreeg in de eerste dertig ronden..."

Verstappen geeft ermee aan dat momentum een relatief begrip is en dat Red Bull nog altijd verbeterpunten heeft. De uitvoering in het weekend is daar eentje van, maar de kwalificatiesnelheid ook zonder enige twijfel. Zo heeft Ferrari tot dusver de overhand gehad op zaterdag, waarna Red Bull meermaals kon terugslaan op zondag. In Monaco gaat die vlieger echter niet meteen op. Doordat inhalen schier onmogelijk is gebleken op het befaamde stratencircuit, draait nagenoeg alles om de kwalificatie een etmaal eerder, zo weet ook Verstappen.

"We weten allemaal dat de zaterdag in Monaco cruciaal wordt, we moeten dus vooral inzetten op de snelheid over één ronde. Daar zullen we net als iedereen de absolute focus op leggen", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "Je hebt het hier gewoon nodig, je hebt geen keuze. Als je ziet waar Ferrari dit jaar goed is geweest - in langzame bochten en met veel kerbs - dan zouden ze hier ook goed moeten gaan. Maar wij moeten ons gewoon op onszelf focussen en zorgen dat we een goede balans vinden." De woorden over Ferrari roepen ook de vraag op wat Red Bull kan doen. Zit het verschil namelijk in de set-up of zijn het simpelweg de karakteristieken van de RB18 en de F1-75? "Ik weet eigenlijk niet of het tot dusver aan de afstelling heeft gelegen of aan andere dingen. Als we dat hadden geweten, dan hadden we het natuurlijk ook al wel beter gemaakt."

Is Monaco nog van deze tijd in F1?

Mocht de kwalificatie tegenvallen, dan kan de voorspelde regen op zondag wellicht nog een kleine reddingsboei vormen, maar zit Verstappen daar eigenlijk op te wachten? "Dat ligt heel erg aan de kwalificatie. Als je een goede kwalificatie hebt, dan wil je vooral dat het droog blijft en extreem saai wordt op zondag. Als je geen goede kwalificatie hebt, dan wil je natuurlijk een storm, flink veel regen en glibberig asfalt. Dan kan er veel gebeuren, maar zelfs dan kan het nog slecht voor jezelf zijn. Je kunt zelf immers ook de muur raken, Monaco is gewoon erg verraderlijk in de regen."

Verraderlijk is voor coureurs sowieso het codewoord in Monaco, al staat daar tegenover dat de race voor het televisiepubliek meestal niet de meest enerverende is. Het heeft de vraag opgeroepen of deze historische Grand Prix nog wel een plaats in de moderne Formule 1 moet hebben, al heeft Verstappen daar wel een heldere mening over. "Nou ja, laat ik het zo zeggen: als ze de plannen voor Monaco nu zouden presenteren - met de lay-out en dergelijke - dan zou deze race niet meer op de kalender komen. Maar als je naar de historische waarde kijkt en naar de geweldige weekenden die we hier al hebben gehad, dan hoort deze race absoluut wel op de kalender. De auto's die we tegenwoordig hebben zijn iets te groot, te lang en te zwaar voor deze lay-out, maar Monaco blijft nog altijd iets bijzonders. In dat opzicht denk ik wel dat we hier moeten blijven racen."

F1-update: Waarom Monaco extra uitdagend wordt voor Verstappen en Leclerc