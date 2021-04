Motorsport.com maakt na elke ronde van het Formule 1-seizoen 2021 de tussenstand op in het kwalificatieduel tussen de teamgenoten.

De tabellen van de kwalificatieduels zijn gebaseerd op het officiële resultaat van de kwalificatie, dus niet op de definitieve startopstelling op zondag. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele sancties die voor of na de kwalificatie zijn opgelegd.

Wanneer een technisch probleem of een ander duidelijk vastgesteld incident een coureur treft en hem verhindert een tijd of een representatieve tijd neer te zetten, wordt dit, voor zover mogelijk, in de tabel aangegeven.

Mercedes

Lewis Hamilton 2-0 Valtteri Bottas 2 Bahrein 3 (+0,012 in Q3) 1 Emilia-Romagna 8 (+0,487 in Q3)

Red Bull

Max Verstappen 1-1 Sergio Pérez 1 Bahrein 11

(+0,341 in Q2) 3

(+0,052 in Q3) Emilia-Romagna 2

McLaren

Daniel Ricciardo 2-0 Lando Norris 6 Bahrein 7 (+0,047 in Q3) 6 Emilia-Romagna 7 (+0,049 in Q3)

Aston Martin

Lance Stroll 2-0 Sebastian Vettel 10 Bahrein 18

(+0,795 in Q1 / gele vlag in laatste ronde) 10 Emilia-Romagna 13 (+0,256 in Q2)

Alpine

Esteban Ocon 1-1 Fernando Alonso 16 (+0,861 en Q1 / gele vlag in laatste ronde) Bahrein 9 9 Emilia-Romagna 15 (+0,476 in Q2)

Ferrari

Charles Leclerc 2-0 Carlos Sainz 4 Bahrein 8

(+0,537 in Q3) 4 Emilia-Romagna 11 (+0,391 in Q2)

AlphaTauri

Pierre Gasly 2-0 Yuki Tsunoda 5 Bahreïn 13

(+0,690 in Q2) 5 Emilia-Romagna 20

(geen tijd door crash in Q1)

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 1-1 Antonio Giovinazzi 14

(+0,530 en Q2) Bahrein 12 16 Emilia-Romagna 17 (+0,148 in Q1)

Haas

Mick Schumacher 2-0 Nikita Mazepin 19 Bahrein 20 (+0,824 en Q1 / spin in laatste ronde) 18 Emilia-Romagna 19 (+0,518 in Q1)

Williams

George Russell 2-0 Nicholas Latifi 15 Bahrein 17

(+0,620 in Q1) 12 Emilia-Romagna 14 (+0,332 in Q2)